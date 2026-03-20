Rayakan Hari Jadi ke-8, PUBG Mobile Gandeng Apollo Automobil Hadirkan Hypercar Ikonik

PUBG Mobile kolaborasi dengan Automobil.

MEMASUKI perayaan ulang tahunnya yang ke-8, gim battle royale populer PUBG Mobile resmi mengumumkan kolaborasi teranyar dengan produsen kendaraan mewah asal Jerman, Apollo Automobil. Kerja sama eksklusif ini dijadwalkan berlangsung mulai 20 Maret hingga 10 Mei 2026, membawa deretan hypercar futuristik ke dalam arena pertandingan.

Melalui kolaborasi ini, para pemain berkesempatan mengendarai dua model unggulan Apollo yang dikenal dengan desain radikal dan teknologi mutakhirnya, yakni Apollo Intensa Emozione (IE) dan Apollo Project EVO.

Kehadiran kendaraan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bermain yang lebih imersif dan prestisius bagi para pemain saat menjelajahi battleground.

Baca juga : PUBG Mobile Hadirkan Mobil Porsche dalam Kolaborasi Global

Detail Unit dan Varian Warna

Setiap model kendaraan dalam kolaborasi ini hadir dengan pilihan warna eksklusif yang dirancang secara artistik:

Apollo Intensa Emozione (IE): Di dunia nyata, kendaraan ini hanya diproduksi sebanyak sepuluh unit. Dalam PUBG Mobile, pemain dapat memilih empat varian warna: Tempest, Showdown, Phantom Violet, dan Molten Inferno. Desainnya memadukan estetika alam dengan sistem aerodinamika canggih.

Apollo Project EVO: Dirancang sebagai simbol warisan teknik Apollo, model ini menonjolkan garis desain yang tegas dan pintu butterfly yang dramatis. Tersedia dalam tiga varian warna elegan: Glacier, Sunset, dan Radiant Gold.

Aksesori Eksklusif dan Bonus Koleksi

Tidak hanya kendaraan, kolaborasi ini juga menyertakan berbagai aksesori bertema Apollo guna menunjang penampilan karakter pemain.

Beberapa item yang dapat dikoleksi antara lain Apollo Parachute, Apollo Ornament, hingga Apollo Space Gift.

Baca juga : PUBG Mobile Hadirkan Supercar Lewat Kerja Sama dengan Koenigsegg

Sebagai bentuk apresiasi bagi para kolektor, pemain yang berhasil mengumpulkan seluruh tujuh varian warna dari kedua model Apollo tersebut akan mendapatkan akses khusus untuk membuka efek in-game eksklusif yang tidak dimiliki pemain lain.

Sinergi antara PUBG Mobile dan Apollo Automobil ini menjadi salah satu sorotan utama dalam rangkaian perayaan ulang tahun ke-8 PUBG Mobile sepanjang bulan Maret.

Kolaborasi ini tidak hanya menawarkan pembaruan visual, tetapi juga memberikan kesempatan bagi komunitas pemain untuk merasakan sensasi kemewahan otomotif Jerman di tengah ketatnya persaingan bertahan hidup. (Ant/Z-1)