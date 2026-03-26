Nintendo Ubah Skema Harga Game Switch 2, Versi Digital Lebih Murah dari Fisik

NINTENDO resmi mengonfirmasi perubahan strategi harga untuk game eksklusif di konsol generasi terbarunya, Nintendo Switch 2. Mulai Mei 2026, perusahaan akan menerapkan perbedaan harga antara versi digital dan fisik, khususnya untuk pasar Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya kepada IGN, Nintendo menegaskan harga game fisik tidak akan mengalami kenaikan. Namun, harga versi digital justru akan diposisikan lebih rendah dibandingkan versi fisik.

Digital Lebih Murah, Fisik Tetap Stabil

Nintendo menjelaskan untuk game eksklusif yang diterbitkan sendiri di Switch 2, harga eceran yang disarankan (MSRP) versi digital akan berada di bawah versi fisik. Kebijakan ini mencerminkan perbedaan biaya produksi dan distribusi antara kedua format tersebut.

Meski demikian, perusahaan juga menekankan pengecer tetap memiliki kebebasan dalam menentukan harga jual di pasar. Artinya, harga akhir di toko bisa saja berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing retailer.

Dimulai dari Game Yoshi Terbaru

Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada game mendatang, Yoshi and the Mysterious Book. Judul tersebut akan dibanderol seharga US$59,99 untuk versi digital dan US$69,99 untuk versi fisik di Nintendo Store.

Nintendo menegaskan pengalaman bermain yang ditawarkan tetap sama baik untuk versi digital maupun fisik. Perbedaan harga semata-mata didasarkan pada efisiensi biaya distribusi dan produksi.

Sudah Berlaku di Wilayah Lain

Menariknya, kebijakan ini bukan hal baru secara global. Di wilayah seperti Inggris, Eropa, dan Jepang, skema harga serupa sudah lebih dulu diterapkan sejak peluncuran Switch 2 pada Juni 2025.

Sebagai contoh, game Mario Kart World dijual lebih murah di eShop dibandingkan versi fisiknya. Hal yang sama juga berlaku untuk Donkey Kong Bananza.

Dengan demikian, langkah Nintendo di Amerika Serikat dinilai sebagai upaya untuk menyelaraskan strategi harga secara global.

Hanya Berlaku untuk Game First-Party

Perlu dicatat, perubahan ini saat ini hanya berlaku untuk game buatan Nintendo sendiri (first-party) di Switch 2. Sementara itu, game dari pihak ketiga kemungkinan masih akan mengikuti kebijakan harga masing-masing publisher.

Langkah Nintendo ini berpotensi mengubah kebiasaan konsumen dalam membeli game, khususnya dengan semakin menariknya harga versi digital. Namun, dengan fleksibilitas harga di tingkat retailer, pemain tetap memiliki banyak pilihan dalam menentukan cara terbaik untuk menikmati game favorit mereka. (Nintendo Life/Z-2)