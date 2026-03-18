Hati-hati Modus Penipuan WhatsApp, Begini Cara Mengatasinya

PENGGUNA aplikasi pesan singkat WhatsApp di Indonesia diminta untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra. Data terbaru dari Indonesia Anti Scam Center (IASC) mengungkapkan bahwa total kerugian akibat penipuan digital di Indonesia telah menembus angka fantastis Rp9,1 triliun dalam kurun waktu 2024 hingga awal 2026.

Para pelaku kejahatan siber kini bergerak dalam sindikat terorganisir yang sangat sistematis. Mereka tidak hanya mengincar data pribadi, tetapi juga akses langsung ke saldo perbankan korban melalui berbagai manipulasi digital.

Modus Penipuan WhatsApp yang Marak di Tahun 2026

Berikut adalah beberapa taktik licik yang paling sering digunakan oleh pelaku kejahatan siber saat ini:

Modus Kurir Paket: Pelaku mengirimkan file dengan ekstensi .apk yang menyamar sebagai foto paket atau resi pengiriman.

Undangan Pernikahan Digital: Penipu mengirimkan file "Undangan Pernikahan.apk" yang berisi malware untuk mencuri kode OTP (One-Time Password) dari SMS korban.

Quishing (QR Phishing): Modus terbaru ini menggunakan kode QR palsu yang jika dipindai akan mengarahkan korban ke situs phishing atau mengunduh perangkat lunak berbahaya secara otomatis.

Catut Nama Instansi Resmi: Pelaku sering menyamar sebagai pihak bank, perusahaan ekspedisi (seperti J&T), hingga kepolisian dengan mengirimkan surat tilang palsu.

File dengan format .APK adalah aplikasi instalasi untuk perangkat Android. Instansi resmi atau pengirim undangan asli tidak pernah mengirimkan file dalam format ini melalui WhatsApp.

Cara Mengatasi dan Melindungi Akun WhatsApp

Untuk menghindari kerugian finansial di Mata Uang Rupiah, berikut adalah langkah pencegahan yang wajib Anda lakukan:

Abaikan Pesan dari Nomor Asing: Jangan mudah percaya pada pesan yang bernada mendesak atau menawarkan hadiah fantastis. Aktifkan Verifikasi Dua Langkah: Buka menu Settings > Account > Two-step verification di aplikasi WhatsApp Anda. Jangan Klik Link atau Unduh File Sembarangan: Pastikan Anda hanya mengunduh aplikasi melalui Google Play Store atau App Store resmi. Cek Identitas Pengirim: Gunakan aplikasi pelacak nomor telepon untuk melihat reputasi nomor asing yang menghubungi Anda.

Langkah Darurat Jika Terlanjur Klik File Berbahaya

Jika Anda secara tidak sengaja mengunduh atau menginstal file mencurigakan, segera lakukan tindakan berikut:

Langkah Tindakan 1. Putus Koneksi Matikan Data Seluler dan Wi-Fi seketika untuk menghentikan transmisi data ke server pelaku. 2. Hapus Aplikasi Cari aplikasi yang baru saja diinstal dan segera lakukan uninstall. 3. Hubungi Bank Segera telepon call center bank Anda untuk memblokir sementara akun mobile banking. 4. Reset Pabrik Lakukan Factory Reset pada ponsel untuk memastikan tidak ada malware yang tertinggal di sistem.

Kewaspadaan adalah kunci utama keamanan digital. Pastikan Anda selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. (Z-4)