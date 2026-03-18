Hati-hati Modus Penipuan WhatsApp, Begini Cara Mengatasinya

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PENGGUNA aplikasi pesan singkat WhatsApp di Indonesia diminta untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra. Data terbaru dari Indonesia Anti Scam Center (IASC) mengungkapkan bahwa total kerugian akibat penipuan digital di Indonesia telah menembus angka fantastis Rp9,1 triliun dalam kurun waktu 2024 hingga awal 2026.
Para pelaku kejahatan siber kini bergerak dalam sindikat terorganisir yang sangat sistematis. Mereka tidak hanya mengincar data pribadi, tetapi juga akses langsung ke saldo perbankan korban melalui berbagai manipulasi digital.
Berikut adalah beberapa taktik licik yang paling sering digunakan oleh pelaku kejahatan siber saat ini:
File dengan format .APK adalah aplikasi instalasi untuk perangkat Android. Instansi resmi atau pengirim undangan asli tidak pernah mengirimkan file dalam format ini melalui WhatsApp.
Untuk menghindari kerugian finansial di Mata Uang Rupiah, berikut adalah langkah pencegahan yang wajib Anda lakukan:
Jika Anda secara tidak sengaja mengunduh atau menginstal file mencurigakan, segera lakukan tindakan berikut:
|Langkah
|Tindakan
|1. Putus Koneksi
|Matikan Data Seluler dan Wi-Fi seketika untuk menghentikan transmisi data ke server pelaku.
|2. Hapus Aplikasi
|Cari aplikasi yang baru saja diinstal dan segera lakukan uninstall.
|3. Hubungi Bank
|Segera telepon call center bank Anda untuk memblokir sementara akun mobile banking.
|4. Reset Pabrik
|Lakukan Factory Reset pada ponsel untuk memastikan tidak ada malware yang tertinggal di sistem.
Kewaspadaan adalah kunci utama keamanan digital. Pastikan Anda selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. (Z-4)
