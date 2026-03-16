Mengenal Fitur Tab Meta AI yang Sedang Diuji Coba WhatsApp di HP Android

WHATSAPP terus memperkuat posisinya sebagai aplikasi pesan multifungsi dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan secara lebih mendalam. Memasuki pertengahan Maret 2026, Meta mulai menggulirkan pembaruan signifikan bagi pengguna beta Android melalui kehadiran Tab Meta AI yang didedikasikan khusus di bilah navigasi utama.

Fitur ini tidak lagi sekadar "tombol tambahan" di pojok layar, melainkan sebuah hub sentral yang mengubah cara pengguna berinteraksi dengan asisten pintar milik Meta. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai fungsi dan cara kerja fitur terbaru ini.

Apa Itu Tab Meta AI di WhatsApp?

Sebelumnya, akses Meta AI di WhatsApp tersebar di beberapa titik, seperti kolom pencarian atau tombol melayang (floating button) di atas daftar obrolan. Dengan adanya Tab Meta AI, semua fitur berbasis kecerdasan buatan dikumpulkan dalam satu wadah yang konsisten.

Tab ini terletak di bilah navigasi bawah (bottom navigation bar), bersanding dengan menu Chats, Updates, dan Calls. Dalam versi uji coba ini, Meta memilih untuk menggantikan posisi tab Communities guna memastikan antarmuka tetap bersih dan tidak sesak.

Meskipun tab Communities hilang dari bilah utama, pengguna tetap bisa mengakses grup komunitas mereka melalui filter di bagian atas daftar obrolan (Chats).

Cara Kerja Fitur Tab Meta AI

Cara kerja fitur ini sangat intuitif dan dirancang untuk meminimalkan hambatan (friction) saat pengguna membutuhkan bantuan asisten digital. Berikut adalah alur kerjanya:

1. Akses Satu Ketukan (One-Tap Access)

Pengguna cukup mengetuk ikon Meta AI di bagian bawah layar untuk masuk ke antarmuka khusus. Di sini, Anda akan menemukan daftar percakapan terbaru dengan AI yang sudah dikategorikan secara rapi dengan judul otomatis, mirip dengan antarmuka ChatGPT atau Gemini.

2. Interaksi Suara Real-Time

Salah satu pembaruan terbesar dalam tab ini adalah integrasi fitur voice call. Pengguna dapat melakukan panggilan suara langsung ke Meta AI untuk bertanya atau meminta bantuan tugas tanpa harus mengetik. Teknologi ini memungkinkan asisten merespons dengan suara natural secara real-time.

3. Pembuatan dan Animasi Gambar

Di dalam tab ini, terdapat pintasan khusus untuk fitur "Imagine". Pengguna dapat mengetikkan deskripsi teks untuk menghasilkan gambar berbasis AI, bahkan memberikan perintah untuk menganimasikan gambar tersebut menjadi GIF atau video pendek langsung dari satu layar yang sama.

4. Manajemen Memori AI

Melalui menu konteks di bagian atas tab, pengguna dapat mengelola "ingatan" Meta AI. Anda bisa melihat data apa saja yang diingat oleh asisten tersebut atau menghapus riwayat interaksi tertentu untuk menjaga privasi.

Mengapa WhatsApp Melakukan Perubahan Ini?

Langkah Meta menghadirkan tab khusus ini didasari oleh beberapa alasan strategis:

Organisasi Pesan: Memisahkan obrolan manusia dengan interaksi AI agar daftar chat utama tidak berantakan (uncluttered).

Meningkatkan Engagement: Dengan akses yang lebih terlihat, pengguna diharapkan lebih sering memanfaatkan fitur AI untuk produktivitas harian.

Persiapan Layanan Premium: Kabar yang beredar menyebutkan Meta tengah menyiapkan paket berlangganan opsional untuk akses model AI yang lebih cepat dan canggih di masa depan.

Tabel: Perbandingan Akses Meta AI Lama vs Baru

Fitur Versi Lama (2025) Tab Baru (2026) Lokasi Akses Floating Button / Search Bar Tab Khusus Navigasi Bawah Manajemen Chat Tercampur di daftar chat utama Terpusat di Hub AI (Thread terpisah) Interaksi Suara Terbatas pada pesan suara Panggilan suara real-time

Kehadiran Tab Meta AI di WhatsApp Android menunjukkan ambisi besar Meta untuk menjadikan kecerdasan buatan sebagai bagian tak terpisahkan dari komunikasi digital. Dengan antarmuka yang lebih terorganisir, pengguna kini memiliki asisten pribadi yang lebih bertenaga tepat di ujung jari mereka. (Z-4)