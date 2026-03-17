3 Cara Melindungi WhatsApp dari Peretasan yang Bisa Kuras Rekening tanpa Klik Link!

DI tahun 2026, WhatsApp bukan sekadar aplikasi pesan, melainkan pusat aktivitas digital mulai dari urusan kantor hingga transaksi keuangan. Namun, popularitas ini berbanding lurus dengan risiko keamanan.

Modus peretasan kini berkembang menjadi sangat halus, sering kali tanpa disadari oleh pengguna yang paling waspada sekalipun.

Peretasan terbaru 2026 banyak memanfaatkan teknik Quishing (QR Phishing) dan manipulasi psikologis, bukan sekadar celah teknis pada enkripsi WhatsApp.

Mengenal Modus Peretasan Terbaru 2026

Para peretas kini meninggalkan cara-cara lama yang mudah dideteksi. Berikut adalah beberapa metode "halus" yang marak terjadi:

Quishing (QR Phishing): Penipu mengirimkan kode QR melalui chat atau grup yang menjanjikan hadiah atau verifikasi akun. Saat dipindai, peretas bisa mendapatkan akses ke sesi WhatsApp Web Anda secara instan.

Social Engineering Terarah: Pelaku menyamar sebagai kerabat atau pihak resmi dengan data yang sangat akurat (hasil kebocoran data pihak ketiga) untuk meminta kode verifikasi 6 digit.

Malicious Media: Mengirimkan file video atau gambar yang telah disisipi skrip berbahaya. Meskipun WhatsApp memiliki enkripsi end-to-end, skrip ini menargetkan kerentanan pada sistem operasi ponsel Anda.

Untuk mengantisipasi serangan yang makin canggih, pastikan Anda telah mengaktifkan fitur-fitur keamanan berikut:

1. Aktifkan Strict Account Settings

Ini adalah fitur terbaru yang dirilis WhatsApp di awal 2026. Fitur ini secara otomatis memblokir lampiran dari nomor yang tidak dikenal dan membisukan panggilan dari kontak asing. Anda bisa mengaktifkannya melalui Pengaturan > Privasi > Lanjutan > Strict Account Settings.

2. Verifikasi Dua Langkah (2FA) Alfanumerik

Jangan hanya menggunakan PIN angka standar. Versi terbaru WhatsApp kini mendukung kombinasi alfanumerik yang lebih sulit ditebak. Fitur ini memastikan bahwa meskipun kartu SIM Anda dikloning (SIM Swap), peretas tetap tidak bisa masuk tanpa kode rahasia tersebut.

3. Manfaatkan Fitur Chat Lock

Untuk percakapan yang mengandung data sensitif atau informasi perbankan, gunakan fitur Chat Lock. Pesan-pesan ini akan dipindahkan ke folder tersembunyi yang hanya bisa dibuka dengan biometrik (sidik jari atau wajah), memberikan lapisan perlindungan jika ponsel Anda jatuh ke tangan orang lain.

Fitur Keamanan Fungsi Utama Verifikasi 2 Langkah Mencegah pengambilalihan akun via SMS OTP. Strict Account Settings Proteksi otomatis dari kontak tidak dikenal. End-to-end Backup Mengunci cadangan chat di cloud dengan password.

People Also Ask (FAQ)

Apakah WhatsApp bisa disadap tanpa kode OTP?

Secara teknis, peretasan langsung ke server WhatsApp sangat sulit karena enkripsi end-to-end. Namun, peretas bisa mengakses akun melalui sesi WhatsApp Web yang tidak keluar (log out) atau melalui malware yang terinstal di perangkat pengguna.

Apa yang harus dilakukan jika akun sudah terlanjur diretas?

Segera lakukan instal ulang WhatsApp dan masuk kembali menggunakan nomor telepon Anda untuk mengambil alih sesi. Setelah masuk, segera aktifkan Verifikasi Dua Langkah dan putuskan semua koneksi di menu "Perangkat Tertaut".

Kesimpulan

Keamanan digital di tahun 2026 sangat bergantung pada kewaspadaan pengguna. Teknologi enkripsi WhatsApp sudah sangat kuat, namun titik lemah sering kali ada pada kelalaian manusia.

Dengan mengaktifkan fitur perlindungan berlapis, Anda dapat berkomunikasi dengan tenang menggunakan Mata Uang Rupiah untuk transaksi bisnis tanpa takut data pribadi bocor. (Z-10)