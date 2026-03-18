WhatsApp Uji Fitur Obrolan Tamu, Kini Bisa Chat dengan Pengguna Tanpa Akun WA

WHATSAPP tengah mengembangkan fitur baru bernama obrolan tamu (guest chat) yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan orang yang belum memiliki akun WhatsApp. Fitur ini menjadi salah satu inovasi terbaru yang berpotensi mengubah cara orang terhubung di platform tersebut.

Saat ini, fitur obrolan tamu masih dalam tahap uji coba terbatas dan baru tersedia untuk sebagian pengguna beta di Android dan iOS. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengundang orang lain ke dalam percakapan dengan membagikan tautan khusus. Tautan tersebut bisa dikirim melalui SMS, email, atau aplikasi perpesanan lainnya, sehingga lebih fleksibel untuk menjangkau orang di luar ekosistem WhatsApp.

Penerima undangan cukup membuka tautan tersebut melalui browser di perangkat mereka, baik ponsel maupun desktop. Setelah itu, mereka diberikan pilihan untuk mengunduh WhatsApp atau langsung melanjutkan sebagai tamu. Jika memilih sebagai tamu, percakapan akan terbuka melalui WhatsApp Web tanpa perlu membuat akun terlebih dahulu.

Baca juga : 3 Cara Melindungi WhatsApp dari Peretasan yang Bisa Kuras Rekening tanpa Klik Link!

Menariknya, meskipun tanpa akun, WhatsApp tetap menerapkan sistem keamanan yang sama, yaitu enkripsi ujung-ke-ujung. Ini berarti isi percakapan tetap bersifat privat dan hanya dapat dibaca oleh pihak yang terlibat dalam chat. Untuk memastikan keamanan, pengguna juga dapat memverifikasi kode enkripsi secara manual atau melalui QR code.

Namun, WhatsApp menegaskan fitur ini memiliki sejumlah keterbatasan. Obrolan tamu hanya mendukung pengiriman pesan teks sederhana dan tidak menyediakan fitur lain seperti obrolan grup, panggilan suara maupun video, serta berbagi media seperti foto, video, dokumen, GIF, hingga stiker. Fitur ini memang dirancang sebagai akses sementara, bukan sebagai pengganti penuh akun WhatsApp.

Selain itu, pengguna juga diingatkan untuk berhati-hati saat membagikan tautan undangan. Karena tamu tidak melalui proses verifikasi akun, ada risiko orang lain dapat mengakses percakapan jika tautan tersebar atau jatuh ke tangan yang salah. Untuk membantu mengatasi hal ini, WhatsApp memberikan label khusus “Tamu” pada percakapan agar pengguna dapat dengan mudah mengenali bahwa lawan bicara bukan pengguna terdaftar.

Kehadiran fitur ini diharapkan dapat mempermudah komunikasi, terutama dengan orang baru atau kontak yang belum menggunakan WhatsApp. Di sisi lain, fitur ini juga berpotensi menjadi strategi bagi WhatsApp untuk menarik lebih banyak pengguna agar akhirnya mendaftar ke platform mereka.

Jika dirilis secara luas, obrolan tamu bisa menjadi langkah besar dalam memperluas jangkauan komunikasi digital tanpa batas aplikasi. (WA Beta Info/Z-2)