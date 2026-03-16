WhatsApp Siapkan Tab Khusus Meta AI, Fitur AI Jadi Lebih Mudah Diakses

WHATSAPP dilaporkan tengah mengembangkan fitur baru bernama Meta AI Tab, sebuah menu khusus yang akan memudahkan pengguna mengakses berbagai alat berbasis kecerdasan buatan secara langsung dari aplikasi. Fitur ini diketahui sedang diuji coba pada versi beta WhatsApp untuk Android, tepatnya pada versi 2.26.10.5. Kehadiran tab baru tersebut menandai upaya Meta Platforms untuk menjadikan teknologi AI sebagai bagian utama dari penggunaan WhatsApp.

Dilansir dari laman India Herald, dalam pembaruan terbaru, WhatsApp menambahkan Meta AI Tab di bagian bilah navigasi bawah aplikasi, tepat di bawah daftar chat. Tab tersebut disebut akan menggantikan ikon “Communities” pada sebagian pengguna.

Dengan adanya tab ini, pengguna bisa langsung masuk ke antarmuka asisten AI hanya dengan satu ketukan. Dari sana, mereka dapat memberi pertanyaan, meminta bantuan, atau menggunakan berbagai fitur AI tanpa perlu membuka percakapan terlebih dahulu.

Sebelumnya, interaksi dengan Meta AI biasanya dilakukan melalui chat tertentu atau dengan menandai AI di dalam percakapan. Sistem baru ini membuat fitur AI jadi lebih mudah ditemukan.

Beragam Fitur AI yang Bisa Digunakan

Integrasi kecerdasan buatan di WhatsApp terus berkembang. Melalui Meta AI, pengguna dapat memanfaatkan berbagai fitur yang dirancang untuk membantu aktivitas sehari-hari di aplikasi pesan tersebut.

1. Menjawab Pertanyaan Secara Instan

Pengguna dapat mengetikkan pertanyaan langsung di tab Meta AI dan menerima jawaban secara cepat. Fitur ini bekerja mirip dengan asisten AI yang sudah tersedia di berbagai platform digital.

2. Membantu Membuat Konten Kreatif

Meta AI juga mampu membantu menghasilkan konten kreatif. Dalam pembaruan sebelumnya, fitur AI telah memungkinkan pengguna membuat gambar dari deskripsi teks atau memperoleh saran balasan pesan yang lebih menarik.

3. Mengelola dan Mencari Chat

Beberapa eksperimen dalam versi beta menunjukkan bahwa AI kemungkinan akan membantu menganalisis serta mengatur riwayat percakapan. Dengan dukungan teknologi ini, pengguna bisa lebih mudah menemukan topik atau chat tertentu melalui pengelompokan otomatis berbasis AI.

Peluncurannya Masih Bertahap

Saat ini, fitur Meta AI Tab baru tersedia dalam tahap uji coba untuk pengguna Android yang mengikuti program beta melalui Google Play. Bagi pengguna yang belum melihat fitur tersebut di aplikasinya, kemungkinan pembaruan masih diluncurkan secara bertahap seiring proses pengujian yang dilakukan oleh Meta.

Kehadiran tab khusus AI menandai perubahan penting dalam strategi WhatsApp. Jika sebelumnya fitur AI hanya muncul sebagai tambahan di dalam chat, kini AI ditempatkan sebagai bagian utama dari pengalaman penggunaan aplikasi. (India Herald/Z-2)