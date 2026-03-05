Eufy Luncurkan Robot Vacuum Omni C28

Ilustrasi(MI/HO)

EUFY, lini perangkat rumah tangga pintar dari Anker Innovations, resmi memperkenalkan eufy Robot Vacuum Omni C28 di pasar Indonesia.

Robot vacuum all-in-one ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan keluarga sibuk yang memiliki hewan peliharaan maupun anak kecil, dengan menawarkan performa pembersihan sekali jalan (one-pass clean).

Teknologi Kebersihan Real-Time

Salah satu fitur unggulan dari Omni C28 adalah HydroJet Self-Clean Roller Mop. Berbeda dengan pembersihan manual, teknologi ini memungkinkan alat melakukan pembersihan mandiri secara real-time saat sedang bekerja.

Dengan 24 ports spray dan tekanan hingga 10N, mop ini terus membasuh dirinya sendiri sambil menggosok lantai untuk mengangkat noda membandel seperti tumpahan jus atau saus. Air kotor yang dihasilkan akan langsung dialirkan ke tangki khusus agar tetap higienis.

Selain kemampuan mengepel, Omni C28 dibekali daya hisap yang sangat kuat mencapai 15.000Pa. Kekuatan ini memastikan debu, remah makanan, hingga bulu hewan di atas karpet dan lantai ubin dapat terangkat sempurna.

Untuk mengatasi masalah rambut yang terlilit, eufy menyertakan DuoSpiral Detangle Brush yang diklaim meningkatkan efisiensi pembersihan hingga 5% dibandingkan sikat tunggal biasa.

Navigasi Pintar dan Stasiun Otomatis

Navigasi robot ini didukung oleh teknologi iPath 2.0 Laser Navigation yang menggunakan sensor LiDAR. Teknologi ini memungkinkan Omni C28 bermanuver lincah di sekitar furnitur dan mainan anak yang berserakan tanpa gangguan.

Bahkan, saat mendeteksi karpet setebal 10,8mm, robot ini secara otomatis akan mengangkat mop agar karpet tetap kering.

Kenyamanan pengguna semakin lengkap dengan kehadiran All-in-One Station. Stasiun ini menangani hampir seluruh perawatan perangkat secara otomatis, mulai dari pengosongan debu, pengisian air, hingga pengeringan mop dengan udara panas yang 25% lebih cepat.

Flame Xia, Indonesia Country Manager Anker Innovations Limited, menjelaskan bahwa produk ini lahir dari pemahaman akan tantangan keluarga modern.

"Di eufy, kami memahami bahwa banyak keluarga modern menghadapi tantangan menjaga rumah tetap bersih di tengah kesibukan sehari-hari. Melalui peluncuran eufy Robot Vacuum Omni C28, kami ingin menghadirkan solusi pembersihan yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga cerdas dan praktis," ujar Flame Xia.

Harga dan Ketersediaan

eufy Robot Vacuum Omni C28 dibanderol dengan harga Rp 7.999.000 dan mulai tersedia pada 3 Maret 2026. Selama periode Pre-Order (3-24 Maret 2026), konsumen berkesempatan mendapatkan bonus berupa 2 unit IndoorCam C210 dan 2 botol cairan pembersih. Produk ini dapat ditemukan di gerai resmi Anker, toko ritel elektronik, serta platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. (Z-1)