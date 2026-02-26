Menilik Filosofi Relentless Performance pada iQOO 15R

Ponsel iQOO 15R(MI/Rifaldi Putra Irianto)

iQOO resmi merilis iQOO 15R di Indonesia sebagai model tertinggi dari seri ponsel iQOO 15. Kehadiran perangkat ini membawa pesan kuat melalui tagline Relentless Performance, yang secara spesifik dirujuk dari huruf ‘R’ pada nama perangkat tersebut.

Bagi iQOO, huruf ‘R’ bukan sekadar penanda model, melainkan sebuah manifestasi dari DNA merek yang mengedepankan performa tanpa henti.

Brand Manager iQOO Indonesia, Rifqi Arrahmansyah, menjelaskan bahwa filosofi relentless mencerminkan semangat yang tidak kenal lelah, selalu berusaha maksimal, dan tidak mudah puas.

“Kami melihat relentless itu dari nama iQOO 15R sendiri, R-nya itu kami menjabarkannya sebagai relentless. Karena relentless secara arti itu adalah terus berlangsung, atau berusaha maksimal, tidak mudah puas atau bisa juga tidak kenal lelah. Nah, that’s why kami yakin bahwa hal tersebut inline dengan DNA dari iQOO yang mana iQOO as one and only,” ujar Rifqi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/2).

Filosofi ini dituangkan ke dalam rancang bangun iQOO 15R yang ditujukan untuk memberikan kemampuan maksimal secara konsisten. Rifqi menegaskan bahwa perangkat ini dirancang untuk pengguna dengan aktivitas digital yang menyeluruh, mulai dari produktivitas tinggi, komutasi, hingga sesi bermain gim daring yang intens.

“Kami melihat user-user kami itu banyak yang menggunakan perangkat mereka tidak hanya fokus di satu lini tapi sangat menyeluruh gitu, seperti dia suka main game, commuting, sampai urusan productivity. Sehingga kami yakin dengan tagline ini kami bisa membawa sesuatu yang resonate dengan user-user kita. Makanya tagline relentless performance ini kita bawa,” tambah Rifqi.

Sebagai perangkat yang mengemban semangat relentless, iQOO 15R dibekali spesifikasi teknis untuk mendukung performa jangka panjang, termasuk kapasitas baterai jumbo 7.600 mAh serta teknologi speaker ultra-slim yang biasanya tersemat pada seri ponsel lipat premium.

Dengan membawa identitas "R" yang kental, iQOO 15R diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para power user yang menuntut performa stabil tanpa penurunan kualitas di tengah penggunaan intensif. (Z-1)