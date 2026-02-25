Spesifikasi HP Gaming iQOO 15R, Segini Harganya di Indonesia

iQOO 15R(Doc iQOO)

iQOO Indonesia secara resmi meluncurkan jagoan terbarunya, iQOO 15R, untuk pasar Indonesia pada Rabu (25/2/2026). Perangkat ini hadir sebagai solusi bagi pengguna yang menginginkan performa kelas flagship namun dengan harga yang lebih terjangkau. Menariknya, iQOO 15R mencatatkan diri sebagai smartphone pertama di Indonesia yang mengadopsi chipset terbaru Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5.

Fitur Unggulan iQOO 15R: Performa Tanpa Kompromi

Daya tarik utama iQOO 15R terletak pada "otak" yang digunakannya. Chipset Snapdragon 8 Gen 5 yang dibangun dengan fabrikasi 3nm menawarkan peningkatan performa CPU dan GPU yang signifikan dibanding generasi sebelumnya. Untuk memaksimalkan pengalaman bermain game, iQOO juga menyertakan Supercomputing Chip Q2.

Chip tambahan ini berfungsi untuk melakukan frame interpolation, memungkinkan game berjalan pada 144 FPS dengan visual yang lebih tajam. Dukungan teknologi Monster HyperCore Engine memastikan stabilitas performa tetap terjaga tanpa membuat konsumsi daya menjadi boros.

iQOO 15R dilengkapi dengan sistem pendingin 6.5K IceCore VC dengan area pembuangan panas yang luas, sehingga suhu perangkat tetap stabil meski digunakan bermain game berat seperti Genshin Impact atau Honor of Kings dalam durasi lama.

Desain dan Layar Visual Kelas Atas

iQOO 15R mengusung layar datar (flat) AMOLED 6,59 inci dengan resolusi 1.5K (2750 x 1260 piksel). Layar ini sangat responsif berkat refresh rate 144Hz dan instant touch sampling rate hingga 3200Hz. Dengan tingkat kecerahan puncak 5.000 nits, konten pada layar tetap terlihat sangat jelas di luar ruangan.

Dari sisi desain, varian 8-bit Silver memberikan kesan retro-pixel yang unik, sementara Carbon Black tampil lebih elegan. Bodinya sudah mengantongi sertifikasi IP68 dan IP69, yang berarti tahan terhadap debu serta rendaman air dan semprotan air bertekanan tinggi.

Baterai Raksasa dan Pengisian Kilat

Meski memiliki profil yang tipis (7,9 mm), iQOO berhasil membenamkan baterai Silicon-Carbon 7.600 mAh. Kapasitas ini jauh melampaui standar smartphone flagship saat ini yang rata-rata hanya 5.000 mAh. Untuk pengisian daya, tersedia fitur 100W Flash Charge yang dapat mengisi baterai dari 1% ke 50% hanya dalam 33 menit.

Tabel Spesifikasi Lengkap iQOO 15R

Komponen Spesifikasi iQOO 15R Chipset Snapdragon 8 Gen 5 + Dedicated Chip Q2 Layar 6,59" AMOLED, 1.5K, 144Hz, 5000 Nits RAM/Storage 8GB/12GB LPDDR5X | 256GB/512GB UFS 4.1 Kamera Belakang 50MP (Sony LYT-700, OIS) + 8MP (Ultrawide) Kamera Depan 32MP (4K Video Support) Baterai 7.600 mAh, 100W Flash Charge Sistem Operasi Funtouch OS 16 (Android 16) Fitur Lain NFC, IR Blaster, IP68/IP69, In-display Fingerprint

iQOO 15R dibanderol dengan harga yang cukup agresif untuk spesifikasi yang ditawarkan. Berikut adalah daftar harga resminya:

Varian 8GB + 256GB: Rp 7.299.000

Rp 7.299.000 Varian 12GB + 256GB: Rp 7.999.000

Rp 7.999.000 Varian 12GB + 512GB: Rp 8.999.000

Jadwal Rilis dan Promo Pre-Order

Konsumen di Indonesia sudah bisa melakukan pemesanan (pre-order) mulai tanggal 25 Februari hingga 2 Maret 2026. Pembelian dapat dilakukan secara daring melalui iQOO Official Store di Shopee, Tokopedia, Blibli, dan TikTok Shop.

Selama periode pre-order, pembeli berhak mendapatkan berbagai bonus menarik, antara lain: