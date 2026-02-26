iQOO 15R Resmi Meluncur di Indonesia: Debut Snapdragon 8 Gen 5 dan Baterai Monster 7.600 mAh

Ponsel iQOO 15R(MI/Rifaldi Putra Irianto)

iQOO Indonesia resmi menggebrak pasar smartphone tanah air dengan meluncurkan iQOO 15R pada Rabu (25/2/2026). Sebagai varian tertinggi dari lini iQOO 15 Series, perangkat ini diposisikan sebagai "performa monster" yang membawa standar baru bagi ponsel flagship di Indonesia, terutama bagi kalangan power user dan gamer.

Brand Manager iQOO Indonesia, Rifqi Arrahmansyah, menyatakan bahwa kehadiran iQOO 15R merupakan langkah disruptif untuk memberikan pengalaman performa yang tidak terduga bagi konsumen. Perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan performa tanpa kompromi.

Performa Snapdragon 8 Gen 5 Pertama di Indonesia

iQOO 15R mencatatkan sejarah sebagai smartphone pertama di Indonesia yang ditenagai oleh chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Chipset ini menggunakan struktur CPU Orion 3 nanometer yang setara dengan teknologi laptop, diklaim 36% lebih cepat dan 42% lebih efisien dibanding generasi sebelumnya.

Dipadukan dengan RAM LPDDR5X Ultra dan penyimpanan UFS 4.1, perangkat ini mencetak skor AnTuTu fantastis lebih dari 3,55 juta poin, melampaui performa dari berbagai kompetitor kelas atas lainnya di pasar saat ini.

Terobosan Baterai Silicon Anode 7.600 mAh

Salah satu inovasi terbesar pada iQOO 15R adalah penggunaan baterai Silicon Anode berkapasitas 7.600 mAh, yang merupakan kapasitas terbesar dalam sejarah seri iQOO. Meski mengusung kapasitas jumbo, pengisian daya tetap efisien berkat teknologi 100W FlashCharge yang mampu mengisi daya hingga penuh hanya dalam waktu 1 jam.

Dalam kondisi baterai penuh, iQOO 15R diklaim mampu bertahan untuk aktivitas menonton video hingga 42 jam nonstop, menjadikannya salah satu ponsel dengan daya tahan terbaik di kelas flagship.

Visual AMOLED 144Hz dengan Kecerahan Ekstrem

Untuk urusan visual, iQOO 15R menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate 144Hz yang sangat mulus. Keunggulan utamanya terletak pada tingkat kecerahan maksimal yang mencapai 5.000 nits, sehingga layar tetap terlihat jelas meski di bawah terik matahari langsung.

Layar ini juga dilengkapi teknologi Hardware Level Eye Protection untuk mengurangi kelelahan mata serta algoritma scrolling yang telah dioptimasi agar lebih halus bagi pengguna.

Fitur Supercomputing Chip Q2 dan Optimasi Gaming

Sebagai ponsel yang berfokus pada pengalaman gaming, iQOO menyematkan Supercomputing Chip Q2. Chip ini memungkinkan peningkatan resolusi gambar dalam game hingga 1,5K dan teknologi Frame Interpolation untuk mencapai 144 FPS pada berbagai game populer dengan latensi rendah.

Agar suhu tetap stabil, iQOO 15R dilengkapi sistem pendingin 6.5K Ice-core Vapor Chamber yang sangat luas, menjaga suhu perangkat tetap di bawah 40 derajat Celcius bahkan saat menjalankan game berat dalam waktu lama.

Kamera Sony LYT-700v dan Desain Premium

Di sektor fotografi, ponsel ini hadir dengan lensa utama bersensor 50MP dari Sony LYT-700v dengan OIS yang mampu menghasilkan gambar detail dan tajam. Tersedia pula lensa ultra-wide untuk pengambilan foto grup serta kamera depan beresolusi 32MP. Untuk perekaman video, iQOO 15R mampu menghasilkan video 4K yang stabil.

Dari sisi desain, perangkat ini menggunakan Metal Frame yang solid dengan dua pilihan warna unik: 8-bit Silver yang artistik dan Carbon Black yang elegan. iQOO juga mengadopsi teknologi Ultra-slim Speaker untuk kualitas audio tinggi dalam bodi yang tetap kompak.

Daftar Harga iQOO 15R di Indonesia

iQOO 15R tersedia dalam tiga pilihan varian memori dengan rincian harga sebagai berikut:

Varian Memori Harga (Mata Uang Rupiah) iQOO 15R 8GB + 256GB Rp7.200.000 iQOO 15R 12GB + 256GB Rp7.900.000 iQOO 15R 12GB + 512GB Rp8.900.000

FAQ (People Also Ask) 1. Berapa kapasitas baterai iQOO 15R?

iQOO 15R memiliki baterai berkapasitas 7.600 mAh dengan dukungan 100W FlashCharge. 2. Apa chipset yang digunakan iQOO 15R?

Perangkat ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3nm). 3. Apakah iQOO 15R sudah tersedia di Indonesia?

Ya, iQOO 15R resmi diluncurkan di Jakarta pada 25 Februari 2026.

