Ilmuwan Temukan Anomali Magnetik Aneh di Bawah Australia yang Memiliki Bentuk Sangat Familiar

Anomali magnetik ini tampak mencurigakan mirip dengan benua Australia.(Doc CSIRO)

PARA ahli geologi telah memetakan anomali magnetik aneh di Australia dan secara kebetulan yang menakjubkan, anomali tersebut tampak sangat mirip dengan benua tempat ia berada.

Anomali tersebut tampaknya memiliki versi tersendiri dari tanjung Queensland di bagian utara, mencapai bagian terluasnya di tengah, dan memiliki dua tanjung yang memanjang ke bawah di sisi timur dan barat semuanya sangat mengingatkan pada bentuk unik Australia.

Anomali itu sendiri terletak di Wilayah Utara Australia dan dipotret selama survei aeromagnetik yang dilakukan oleh pemerintah. Pesawat-pesawat kecil yang dilengkapi dengan magnetometer terbang bolak-balik di atas daratan dengan jarak 400 meter (1.312 kaki) antar lintasan.

Data ini mengungkapkan memori magnetik, atau magnetisasi remanen, batuan di bawah permukaan. Pada dasarnya, ketika batuan terbentuk, mineral magnetik di dalamnya menjadi 'terkunci' pada arah yang saat ini ditunjuknya sejajar dengan medan magnet Bumi.

Selama jutaan dan miliaran tahun, medan magnet secara alami berubah, seiring kutub bergeser dan bahkan berbalik sepenuhnya . Namun, batuan menyimpan catatan sejarah ini, dan dengan mengukur variasi kecil di berbagai tempat, para ahli geologi dapat melihat bagaimana medan magnet dan geologi telah berubah selama kurun waktu yang sangat lama.

"Data magnetik memungkinkan kita untuk melihat menembus tanah dan memahami arsitektur geologi yang jika tidak akan tetap tersembunyi sepenuhnya," kata Clive Foss, ahli geologi di lembaga sains pemerintah Australia, CSIRO.

"Pergeseran posisi tektonik Australia, dikombinasikan dengan pembalikan periodik medan magnet Bumi, berarti bahwa magnetisasi sisa sering kali mengarah ke arah yang tidak terduga, sehingga membutuhkan interpretasi dari para ahli."

Dalam kasus ini, yang disebut Anomali Magnetik Australia berasal dari batuan yang terbentuk dari letusan gunung berapi lebih dari 1,5 miliar tahun yang lalu. Lapisan-lapisan ini diselingi dengan batupasir dari laut dangkal dan delta sungai, dan kekuatan geologis sejak saat itu telah melipat dan menghancurkan seluruh struktur menjadi bentuk yang menyerupai benua dengan nama yang sama.

Peta baru ini adalah yang paling jelas hingga saat ini, memungkinkan para ahli geologi untuk melihat fitur-fitur yang lebih halus dari bentang alam magnetik bawah tanah dengan detail yang lebih tajam.

"Rekan saya, Dr. Aaron Davis, menciptakan algoritma pembuatan grid yang inovatif yang menyempurnakan kumpulan data dan menghasilkan gambar yang lebih bersih dan konsisten," kata Foss.

"Dengan meningkatkan cara kita memproses dan memodelkan kumpulan data ini, kita dapat mengekstrak lebih banyak informasi geologi daripada sebelumnya."

Data tersebut tersedia dalam basis data akses terbuka yang dikelola oleh Geoscience Australia, agar para ilmuwan dapat mempelajarinya secara bebas dan berpotensi, untuk mengidentifikasi endapan mineral baru yang berharga.

Sumber: Science Alert