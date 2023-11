R17 Podcast Show Sajikan Wawasan Keamanan Siber

R17 Group bersama dengan Fortinet dan Synnex Metrodata Indonesia telah menggelar rangkaian acara yang menarik, bertajuk "R17 Podcast Show Road to Padang". Acara ini bertujuan untuk mengedukasi para mahasiswa dan perwakilan universitas terkemuka di Sumatra Barat mengenai pentingnya cybersecurity dalam dunia pendidikan. Dalam keterangan tertulis yang dirilis, Kamis (9/11), disebutkan rangkaian acara dimulai dengan Kuliah Umum yang bertajuk "Exploring Cybersecurity: Protecting Digital Assets and Unlocking a World of Career Opportunities," pada Rabu (1/11) di Aula PKM Politeknik Negeri Padang. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta mahasiswa yang antusias. Baca juga: Fokus Kerja Sama dengan Kampus, Fortinet Siap Cetak Ahli Keamanan Siber Pembukaan acara dilakukan dengan kata sambutan dari Hengky Witarsa, Deputy President Director of Sales & Operation R17 Group, dan Surfa Yondri selaku Lektor Kepala. “Laporan dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bektaf) mencatat bahwa pada tahun 2022, industri keamanan siber tumbuh sekitar 22%, menciptakan lebih dari 40.000 lapangan pekerjaan baru," jelas Hengky. "Perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan sektor finansial semakin menyadari pentingnya keamanan siber, sehingga permintaan akan tenaga ahli di bidang ini terus meningkat. Momen ini harus dioptimalkan dengan meningkatkan kualitas SDM pada bidang keamanan siber,” ujar Hengky. Baca juga: Fortinet: Adopsi Digital Tingkatkan Tren Serangan Siber Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan Round Table Discussion yang mengangkat topik "Securing the Future of Learning: A Comprehensive Exploration of the Critical Role of Cybersecurity in Education." Peserta terdiri dari perwakilan dari universitas-universitas terkemuka di Sumatra Barat, seperti Universitas Andalas, UIN Imam Bonjol, Politeknik Negeri Padang, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Bung Hatta. Chief of Sales & Marketing R17 Group Chita Puspa membuka acara ini dengan sambutan yang menginspirasi. Baca juga: 20% Pengguna Komputer di Indonesia Jadi Korban Serangan Siber Kehadiran Hengky Witarsa dan Ingrid Alvarina Cahya sebagai Regional Account Manager dari Fortinet semakin memperkaya diskusi mengenai pentingnya cybersecurity dalam dunia pendidikan. Rangkaian acara "R17 Podcast Show Road to Padang" ini diselenggarakan dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman mengenai cybersecurity serta menyadarkan pentingnya peran cybersecurity dalam sektor pendidikan. Dengan peserta yang antusias dan pembicara-pembicara yang berkompeten, acara ini berhasil memberikan wawasan berharga kepada para mahasiswa dan perwakilan universitas, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan keamanan siber di masa depan. (RO/S-4)

