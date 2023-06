PlayStation 5 Rilis Final Fantasy XVI, Penggemar Puji Alur Ceritanya

GIM baru yang ditunggu-tunggu dalam franchise Final Fantasy terlaris, akhirnya dirilis pada Kamis (22/6). Para penggemar pun memuji grafik aksi spesifikasi tinggi dan alur cerita orang dewasa.

"Final Fantasy XVI", judul terbaru dalam seri Jepang yang sudah berjalan lama, dirilis di PlayStation 5 dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan konsol Sony tersebut," kata para analis.

Produser Naoki Yoshida mengutip megahit televisi AS "Game of Thrones" sebagai inspirasi untuk gim tersebut, sebuah kisah luas tentang monster magis yang dikendalikan oleh faksi yang bertikai.

Perkelahian kekerasan dan adegan intim ditampilkan bersama kiasan waralaba klasik termasuk misi untuk menemukan kristal dan burung lucu yang ditunggangi oleh karakter.

Di Tokyo, Naoto Nishimori yang berusia 37 tahun, yang berhenti untuk mengambil salinannya dalam perjalanan ke tempat kerja, mengatakan bahwa dia telah memainkan setiap permainan dalam seri role-playing yang berpengaruh.

Dia senang ketika mendengar bahwa Yoshida yang terkenal karena menghidupkan kembali judul online populer Final Fantasy XIV, telah dipilih untuk memproduksi gim baru tersebut.

"Saya melihatnya dan harapan saya untuk ini benar-benar meningkat. Saya sangat menantikan yang ini," katanya kepada AFP, juga memuji grafisnya yang canggih.

Yuan, seorang siswa berusia 21 tahun mengatakan dia tertarik dengan alur cerita gim tersebut, yang misterius dan menjadi daya tarik tersendiri.

Final Fantasy adalah salah satu franchise gim terlaris di dunia, dengan lebih dari 173 juta kopi terjual secara global menurut penerbit Square Enix.

Gim ini memulai debutnya di konsol Nintendo asli pada tahun 1987 tetapi pengembang beralih ke PlayStation saingannya satu dekade kemudian, membawa franchise ini menjadi pengikut baru yang besar.

Serial ini terkenal karena menciptakan kembali dirinya sendiri dengan setiap gim mandiri, dengan pertempuran monster 2D yang berkembang selama beberapa dekade menjadi gameplay pertempuran waktu nyata.

Punya basis penggemar

Penggemar di negara lain juga bergegas mengunduh judul atau membelinya di toko.

Di Seoul, Jo Young-min yang berusia 23 tahun mengatakan bahwa game tersebut harus sukses karena "budaya Jepang cukup populer dan juga karena Final Fantasy sudah memiliki basis penggemar yang keras".

Daniel Ahmad, direktur penelitian di firma analisis industri game Niko Partners mengatakan bahwa rilis hari ini akan menjadi keuntungan bagi Sony.

PlayStation 5 perusahaan mencapai rak pada November 2020 tetapi pada awalnya sulit didapat karena masalah rantai pasokan, sebagian karena penguncian Covid di Tiongkok.

"Kami mengharapkan kombinasi peningkatan pasokan untuk PS5, umpan balik positif untuk demo Final Fantasy XVI, dan perilisan judul eksklusif pihak ketiga utama pertama untuk konsol tersebut akan mendorong pertumbuhan penjualan PS5 selama bulan depan," kata Ahmad.

Situs web Metacritic, yang mengumpulkan ulasan dari para kritikus, memberikan skor 88%, lebih rendah dari 96% yang dinikmati oleh "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", rilis game blockbuster terakhir.

Situs spesialis Eurogamer memberikannya tiga bintang dari lima, memuji "sistem pertarungan cerdas" tetapi mengkritik "opera sabun pseudo-abad pertengahan yang membosankan, dengan beberapa bos termegah dan sidequest paling membosankan dalam sejarah FF".

Berbeda dengan judul sebelumnya, yang biasanya menampilkan daftar karakter yang memperoleh kekuatan dan keterampilan saat cerita terungkap, Final Fantasy XVI memiliki satu protagonis yang bernama Clive.

Pengisi suara karakter tersebut, Ben Starr, memberi tahu Waktu Radio bahwa dia "menyukai" reaksi terhadap nama tersebut.

"Bagi banyak orang, terutama orang Inggris, nama Clive tidak terlalu heroik," katanya. (AFP/Z-4)