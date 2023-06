Satria-1 Diharapkan Menjadi Satelit Multifungsi Pertama Indonesia

SATELIT Republik Indonesia (Satria-1) siap diluncurkan di Orlando, Florida, Amerika Serikat (AS), Minggu (18/6). Satelit yang akan diluncurkan menggunakan Roket Falcon-9 milik Space-X itu menjadi satelit multifungsi pertama pemerintah.

Jelang peluncuran satelit, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Wayan Toni Supriyanto menjelaskan Satria-1 menjadi satelit multifungsi pertama pemerintah dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

"Saat ini kita lagi menunggu satelit multifungsi, satelit yang digunakan oleh oemerintah yaitu Kominfo dalam hal ini melaksanakan skema KBPU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) sangat benar dan kemungkinan kalau tadi disampaikan pak dirjen, nanti akan ada HBS, dan juga satelit selanjutnya,

Nantinya, kepemilikan penuh satelit ini akan diberikan 15 tahun kemudian. Saat ini pengelolaanya diserahkan kepada PT Pasifik Satelit Nusatara (PT PSN).

Dirjen informasi dan komunikasi publik Kemenkominfo Usman Kansong menjelaskan peluncuran satelit itu untuk pemerataan akses internet di indonesia, khususnya peningkatan pelayanan publik. Satelit ini ditargetkan akan hadir di 50 ribu titik layanan dengan total kapasitas 150 gigabyte persecond.

"Kita berharap dengan peluncuran satelit, kita dapat mengurangi kesenjangan digital di Indonesia. Sering dikatakan no one left behind, jangan sampai ada orang Indonesia enggak bisa punya akses ke internet," ujar Usman. (Z-3)