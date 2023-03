PT SPIL Kembangkan 1st Logistics Super App di Indonesia

INDUSTRI logistik kini semakin berkembang dan berubah secara pesat, terlebih dengan keberadaan e-commerce dan meningkatnya kebutuhan pelanggan terhadap pengiriman yang cepat dan efisien. Dalam perkembangannya, pelaku logistik yang sudah beralih ke aplikasi logistik memiliki permintaan akan inovasi tertentu untuk menjawab kebutuhannya.

Aplikasi ini juga membantu perusahaan logistik mengelola operasional mereka secara lebih efisien, juga memungkinkan mereka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya. Perkembangan terbaru dalam aplikasi logistik adalah integrasi teknologi kecerdasan buatan (Al) dan machine learning (ML).

Melalui teknologi ini, aplikasi logistik dapat melakukan proses otomatisasi dalam mengelola pengiriman. Misalnya, aplikasi logistik yang dioperasikan oleh Al secara otomatis dapat mengoptimalkan rute pengiriman berdasarkan data lalu lintas real-time, memastikan pengiriman tiba di tujuan dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, kecanggihan aplikasi saat ini juga dapat menganalisis data historis untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi tentang permintaan di masa mendatang, membantu perusahaan logistik untuk merencanakan operasional mereka dengan lebih efektif.

Penggunaan aplikasi logistik juga semakin ramah pengguna dan mudah diakses. Banyak perusahaan logistik saat ini mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan melacak pengirimannya secara real-time, berkomunikasi dengan pengemudi, dan menerima pemberitahuan tentang status pengirimannya. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman pelanggan yang mulus, memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah.

Lebih dari itu, pengembangan aplikasi terus berlanjut dan berkembang untuk memberikan ease of use' dan 'ease of doing business' kepada para pengguna dan pelaku logistik. Salah satunya adalah mySPIL Reloaded sebagai bentuk pengembangan aplikasi logistik terlengkap yang menjadi Logistics Super App pertama di Indonesia. Fungsi pelayanan logistik multimoda (Laut, Darat dan Udara) dapat dilakukan dalam satu platform.

Pengguna mySPIL Reloaded dengan mudah juga dapat melakukan semua fungsi support pelayanan logistik termasuk dengan adanya Value Added Services, seperti fitur fitur yang memungkinkan pembicaraan langsung kepada Customer Service, Bank Transfer (Virtual Account), Top Up e-Wallet, dan lain sebagainya. Bahkan pengguna saat ini dapat melakukan pembelian paket data dan pulsa, serta melakukan pembayaran PLN tanpa harus keluar dari aplikasi tersebut

Yudi Mulyawan selaku Chief Technology Officer (CTO) dari PT SPIL memaparkan, kebutuhan konsumen yang semakin beragam dan meningkat menyebabkan PT SPIL merasa perlu untuk selalu terus berinovasi dan mendorong limit.

"Kami ingin terus konsisten untuk menjadi pionir dalam industri logistik. Kami melihat kebutuhan konsumen yang semakin beragam dan semakin meningkat. MySPIL Reloaded adalah jawaban kami untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan fitur-fitur terbaru yang memudahkan pelanggan untuk melakukan semua transaksi logistik melalui satu aplikasi saja", ujar Yudi Mulyawan, dalam keterangannya, Rabu (15/3/2023)

Secara keseluruhan, aplikasi logistik sedang mengalami transformasi besar-besaran dalam industri logistik Perkembangan terbaru dalam teknologi Al, blockchain, dan pengalaman pengguna semuanya berkontribusi melalul transformasi ini. Hal ini juga memungkinkan perusahaan logistik untuk beroperasi secara lebih efisien dan efektif. Seiring dengan terus berkembangnya industri logistik, kita mengharapkan adanya inovasi lebih lanjut dalam aplikasi logistik yang memberikan dampak positif bagi industri logistik. (RO/N-3)