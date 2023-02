Kolaborasi PGI Data-Ataccama-Emisha Luncurkan Solusi Teknologi Manajemen Data Otomatis

PERUSAHAAN Teknologi Informasi, PT Platinumetrix Global Inovasi atau PGI Data berkolaborasi dengan Emisha, mitra dari Ataccama, perusahaan pengelolaan manajemen data berbasis Artificial Intelligence (AI), meluncurkan produk Self-Driving Data Management & Governance sebagai solusi atas kultur pengelolaan data otomatis secara agile.

Produk itu akan menjadi cara baru untuk mengelola data dengan menggunakan metadata dan AI untuk mengotomatiskan sistem konfigurasi dan proses manajemen data yang mampu diimplementasikan pada berbagai industri.

Founder and CEO PGI Data Kaustabh Roy mengatakan, saat ini data menjadi important resource bagi setiap perusahaan karena memungkinkan user untuk mempersonalisasi produk dan layanan untuk membuat keputusan manajemen yang lebih tepat.

“Serta meningkatkan efisiensi operasional. Kami berharap kehadiran PGI Data dalam acara ini dapatmenjadi solusi user atas otomasi manajemen data perusahaannya” katanya dalam peluncuran produk bertajuk Data-Driven Insights: Unlocking the Power of Data.

Produk Self-Driving Data Management & Governance mampu memberikan tujuan akhir dengan hasil otomatisasi cara memantau kualitas data pelanggan, laporan Personal Identifiable Information (PII) dan menyediakan Application Program Interface (API) dengan pemilik data.

Ataccama juga memiliki jasa pengolahan data dengan siklus hidup data (data lifecycle) melalui investasi tinggi terhadap teknologi untuk membentuk data matching rules, data classification, anomaly & reference data, data modelling dan sebagainya.

Demikian juga dengan platform mitranya yaitu Emisha, yang memiliki keunggulan layanan penilaian kualitas data, analisis Return of Investment (ROI), predictive analytics, machine learning hingga migrasi dan implementasi Master Data Management (SAP MDM) ke Master Data Governance (MDG).

Director of Emisha Vjram Tandon menyampaikan, dengan peningkatan volume data, kompleksitas, dan kepatuhan regulasi yang lebih tinggi, kebutuhan akan data management dan data governance menjadi fokus penting dari user di Indonesia dan di seluruh dunia.

“Kami senang dapat menjadi bagian dari acara ini melalui mitra kami PGI Data, untuk mengenalkan produk kami dengan pelanggan baru khususnya untuk market Indonesia” ujarnya.

Peluncuran produk kolaborasi itu juga turut dihadiri oleh narasumber Monica Jasuja selaku Head of Money Management, GoTo Financial dan Christin Nataly - Enterprise Sales Director, SEA SingleStore untuk memberikan insights terkait manajemen data dari berbagai industri.

Sejak 2018, PGI Data telah sukses melayani lebih dari 20 medium and large enterprises dengan bermitra dengan lebih dari 700 offshore delivery partner center dengan fokus industri Banking, Financial Services and Insurance (BFSI), Telecom and Retail. (RO/OL-7)