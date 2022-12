Xynexis Meraih Penghargaan Top Digital Awards untuk Keempat Kalinya

Setelah melalui serangkaian proses penjurian yang memakan waktu sekitar 3 bulan, para peraih bintang penghargaan TOP Digital Awards 2022 akhirnya diumumkan secara langsung pada Puncak Acara Penghargaan TOP Digital Awards 2022 yang berlangsung, Kamis (15/12) di Raffles Hotel, Jakarta.

Ajang penghargaan tahunan bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) & Solusi Digital terbesar tingkat nasional yang dihelat majalah ItWorks bekerja sama dengan sejumlah asosiasi teknologi informasi dan telekomunikasi Indonesia.

Acara juga dihadiri sejumlah pimpinan kementerian, lembaga/badan, wali kota, gubernur, serta IT manager atau Chief Technology Officer (CTO) / Chief Information Officer (CIO) dari berbagai perusahaan, organisasi dan institusi untuk menerima langsung penghargaan ini.

The Strategic Impact of Digital Transformation in Business & Government adalah tema yang di angkat tahun ini.

Diharapkan para peraih penghargaan telah mampu membuktikan bahwa inovasi, kreatifitas dan terobosan digital yang dilakukan, baik oleh perusahaan, institusi, Lembaga atau pun organisasi telah berdampak signifikan, baik di internal perusahaan maupun hubungan eksternal, termasuk dengan mitra bisnis atau pelanggan (masyarakat).

Untuk keempat kalinya pada tahun ini, PT Xynexis International mendapatkan dua penghargaan sekaligus, yaitu Top Digital Security Indonesia dan Top Leader.

Dalam kesempatan tersebut, CEO PT Xynexis Internasional, Eva Noor menyampaikan apresiasinya kepada IT Works yang telah memilih Xynexis dan dirinya menjadi salah satu nominator peraih awards.Dua penghargaan yang diterimanya diyakini Eva akan menjadi inspirasi untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Eva mengaku selalu ada hal menarik pada penyelenggaraan awards tahun ini, dimana proses penjuriannya cukup ketat dan panjang serta banyak hal-hal baru yang dirasakan.

“Event tahun ini ada sesuatu yang berbeda dan cukup menarik dari sisi penjurian sehingga banyak pembelajaran yang dipetik,” ungkap Eva Noor dalam keterangan pers, Jumat (16/12).

Ketika masuk pada tahap penjurian, Eva cukup kaget karena banyak hal baru ditemui dalam proses penjurian yang berbeda, begitu juga di Xynexis dari sisi perusahaan tahun ini juga banya khal-hal baru dilakukan.

“Saya tidak bisa bilang mendapat awards empat kali berturut turut menjadikan Xynexis nyaman," katanya.

"Semakin sering mendapat awards justru menjadikan Xynexis harus menjadi lebih baik lagi, minimal bisa menjaga dan mempertahankan kualitas brand yang sudah ada,” jelas Eva.

Untuk awards Top Leader ada beberapa kategori yang dilihat oleh para dewan juri. Eva mengaku sebisa mungkin mejadi pribadi yang cukup otentik atau apa adanya.

Ketika juri memiliki berbagai pertanyaan, Eva pun menjawab pertanyaan tersebut dengan apa adanya dari pengalaman yang dimiliki dan tidak mengada ada dalam menjalankan bisnisnya.

Saat menjalankan bisnis, Eva mengakui banyak keputusan yang harus dibuat. Dari situ bisa terlihat apa yang dilakukannya mengukur jiwa leadership-nya.

Leadership bisa sangat terlihat ketika keputusan keputusan yang diambil bukan pada waktu perusahaan dalam kondisi nyaman, tetapi justru sebaliknya.

Dua tahun setengah masa pandemi adalah sebuah peristiwa dimana kesulitan dunia usaha di alami semua orang. Dari situ para juri dapat melihat bagaimana Eva melewati tantangan tersebut (pasca-pandemi).

Yang lebih menarik menurut Eva, juri yang dijumpai saat proses tahapan menjadi nominasi adalah beraneka ragam latar belakang. Dari yang memahami bisnis siber sekuriti hingga pada pemerhati usaha kreatif.

“Karena juri yang ada dari berbagai macam latar belakang bisnis, ketika mereka memberikan pertanyaan Saya justru sangat suka. Selain pertanyaan menjadi variatif juga terasa lebih nyata dan masuk akal,” ujar Eva.

Yang paling utama, menurut Eva, adanya event awards ini menjadi sangat terasa tatkalaXynexis telah melakukan banyak hal, kemudian kita mendapat apresiasi.

“Hal itu yang membuat kita menjadi termotivasi menjadi lebih baik lagi ke depannya,” kata Eva.

Xynexis Launching Layanan Baru.

Xynexis International baru saja meluncurkan layanan baru yaitu Data Protection dan Data Privacy Practice yang mencakup data protection as services dan DPO as services.

Data Protection dan Data Privacy Practice dari Xynexis dapat membantu organisasi dalam penerapan keamanan data dan privasi data dan serta mematuhi peraturan yang ada saati ni.

"Karena seperti kita tahu lanskap ancaman yang semakin kompleks dan berkembang," ujar Eva.

Sebagai perusahaan yang sudah cukup lama menggeluti dunia siber sekuriti peluncuran layanan data protection dan data privacy merupakan komitmen perusahaan yang terus memberikan value terhadap klien Xynexis dengan solusi yang komprehensif.

"Dengan pengalaman hampir dua dekade Xynexis mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan track record yang mumpuni di bidang cyber security," tutur Eva. (RO/OL-09)