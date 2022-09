ViBiCloud Raih Penghargaan Sebagai New Market Public Sector di ASEAN 2022 AWS Partners of the Year

PT Awan Integrasi Sandidata (ViBiCloud) meraih penghargaan sebagai New Market Public Sector Partner of the Year 2022 dari Amazon Web Series (AWS) pada ASEAN 2022 AWS Partners of the Year di Singapura.

“Kami bangga mengumumkan ASEAN AWS Partners of the Year saat kami merayakan 10 tahun program AWS Partner Network kami,” kata Kirsten Gilbertson, Partenr Sales Leader, ASEAN di AWS.

AWS diketahui telah memberikan penghargaan untuk anggota AWS Partner Network di event AWS Partners of The Year setiap tahunnya. Anggota AWS Partner Network (APN) yang memperoleh penghargaan merupakan anggota yang membantu pelanggan dalam memberikan solusi dan men-drive inovasi pelanggan.

“Menjadi pengganda kekuatan kami di pasar, AWS Partners terus mendukung pertumbuhan dan ketahanan industri dan pelanggan ASEAN,” sambung Gilbertson.

Penghargaan yang diterima oleh ViBiCloud kali ini merupakan suatu bentuk apresiasi AWS terhadap pencapaian ViBiCloud yang berhasil membantu para pelanggan dalam sektor publik agar dapat memodernisasikan bisnisnya melalui cloud migration, container, security dan layanan pembayaran.

Selain itu, ViBiCloud sendiri juga telah mencatatkan pertumbuhan yang besar dari tahun ke tahunnya yaitu sebesar 660%. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang besar bagi ViBiCloud.

“Tahun ini, mereka telah mempercepat inovasi mereka di bidang spesialis baru dan mempercepat pengembangan talenta cloud untuk memecahkan tantangan pelanggan yang berarti dengan lebih baik. Dengan komunitas mitra yang berkembang di ASEAN, kami berharap dapat terus mendukung mitra kami dalam menemukan cara baru dalam menggunakan layanan AWS untuk membantu transformasi digital pelanggan dengan cloud.” jelas Gilbertson.

Chief Executive Officer (CEO) ViBiCloud Alfonsus Bram Radityo Nugroho menerima secara langsung penghargaan tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim AWS di Indonesia atas bantuannya sehingga ViBiCloud dapat berkembang hingga seperti saat ini.

Pada tahun ini, ada 8 AWS Partner Network yang meraih penghargaan dari AWS. Alfonsus Bram mengatakan, ViBiCloud selaku perusahaan Indonesia dengan semangat dan komitmen yang tinggi akan terus berjalan memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna di Indonesia.

“Dengan spesialisasi yang telah kami peroleh, kami dapat memastikan bahwa para ahli kami juga terbukti mengikuti standar kelas dunia, dan hal ini menjadi pembuktian dan komitmen kami untuk terus mendorong percepatan transformasi digital ke Indonesia 4.0,” kata Alfonsus

Kedepannya, ViBiCloud memiliki komitmen dan fokus untuk memberikan solusi atau layanan Cloud Computing. Komitmen ini dalam rangka membantu serta mengembangkan Infrastruktur IT, Platform dan Software Services dengan layanan 24/7.

Tak hanya itu saja, ViBiCloud juga melengkapi layanan solusi berbasis cloud dengan interkonektivitas bagi pelanggan untuk menjangkau data center yang tersedia secara global untuk memberikan layanan infrastruktur IT terbaik.

Layanan lainnya yang juga diberikan oleh ViBiCloud adalah Hybrid Cloud, Cloud Managed Service hingga ke pemulihan data untuk antisipasi bencana. (RO/OL-7)