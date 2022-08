Perusahaan Konstruksi dan Infrastruktur Adaptasi ke Teknologi Digital Lebih Efisien

UPAYA pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, salah satunya yang memegang peran penting adalah bidang rekayasa teknik, pengadaan, dan konstruksi (Engineering, Procurement, and Construction/EPC).

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor EPC ini kini juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan memperkuat bisnis melalui solusi digital.

Salah satunya PT Tripatra Engineers and Constructors (TRIPATRA), perusahaan EPC yang berdiri sejak 1973 dan menjadi bagian dari Indika Energy Group (IEG) yang kini memperkuat bisnis dengan teknologi digital.

Benny Joesoep, Finance and Commercial Director Tripatra menjelaskan komitmen Tripatra untuk mempertahankan integritas bisnis, manajemen kualitas, dan keselamatan demi merancang operasi dengan cara yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

"Kami terus mengevaluasi cara kami bekerja dan menerapkan praktik terbaik serta teknologi untuk menentukan pendekatan baru, yang lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi," papar Benny di Jakarta, Senin (8/8).

Tripatra juga memiliki sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (Enterprise Resource Planning/ERP). Untuk mewujudkan visi dan strateginya, Tripatra bekerja sama dengan SAP.

SAP adalah produsen perangkat lunak terkemuka di dunia untuk pengelolaan proses bisnis, mengembangkan solusi yang memfasilitasi pemrosesan data dan aliran informasi yang efektif di seluruh organisasi.

"Digitalisasi data menjadi hal yang esensial untuk memenuhi kebutuhan Tripatra akan akurasi data dan efisiensi pekerjaan, serta menjamin sustainable growth hingga tahun-tahun mendatang. Sebagai organisasi besar, tentu saja Tripatra perlu menerapkan solusi yang kuat

dan berkelanjutan. Ini menjadi salah satu alasan Tripatra memilih SAP sebagai ERP kami," ungkapnya.

baca juga:Ketahui Cara Penipu Mengolah Data Pribadi Korban

Saat ini Tripatra membangun Tripatra Application - Material Management, suatu aplikasi yang mentransformasi perhitungan biaya EPC, SAP ERP sebagai sistem inti transformasi digital pada bisnis.

Selain itu, mereka juga menghadirkan perangkat lunak eksploratif sebagai alat analisis pelengkap untuk mempersiapkan perusahaan bermigrasi pada produk perangkat lunak milik SAP seperti Digital Tripatra yang mengeksplorasi SAP Analytic Cloud sebagai alat analisis pelengkap (complementary analytic tools) sebagai persiapan perusahaan bermigrasi ke produk perangkat lunak SAP/4HANA.

Perjalanan inovasi digital ini telah mengantar Tripatra menjadi satu-satunya finalis dari Indonesia dalam penghargaan SAP Best Run Awards for SEA 2021 pada kategori “The Pivot - Most Adaptable Award”.

Andreas Diantoro, Managing Director SAP Indonesia menambahkan misi SAP mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melangkah lebih jauh ke dalam proses digitalisasi. Seluruh proses ini pada akhirnya akan mengarah pada prinsip Chasing Zero yang diusung SAP, yaitu Zero waste, Zero emissions, dan Zero inequality. (N-1)