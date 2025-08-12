Canggu Jadi Magnet Investasi Global, Pemerintah Siapkan Infrastruktur dan Zona Baru

Cangu, Bali, jadi destinasi investasi global.(Dok. Cangu Hills)

Kawasan Canggu kian dilirik investor dunia sebagai aset investasi potensial, tak hanya untuk masa kini tetapi juga jangka panjang. Pemerintah setempat disebut tengah menyiapkan pembangunan infrastruktur jalan baru serta pelebaran akses utama yang akan meningkatkan konektivitas ke Seminyak, Pererenan, dan Kerobokan.

Menurut Direktur Marketing PT Asia Mas Realty, Kevin Daniel, pengembang Canggu Hills, daya tarik kawasan ini bukan sekadar gaya hidup kekinian, melainkan juga rencana pengembangan infrastruktur dan tata ruang yang semakin menjanjikan.

“Perubahan zonasi hijau menjadi zona oranye di beberapa area memberikan kepastian penuh bagi pertumbuhan legal dan terarah di bidang properti dan komersial,” ujar Kevin, belum lama ini.

Ia menambahkan, desa-desa kecil yang dulunya tak tersentuh kini telah bertransformasi menjadi area modern dengan deretan beach club, kafe, restoran, private villa, co-working space, retail, hingga pusat kebugaran dan wellness center.

Proyek Strategis Pemerintah

Pemerintah daerah juga tengah menggulirkan sejumlah proyek strategis, mulai dari peningkatan kualitas drainase dan jalan, sistem transportasi terpadu ramah lingkungan, hingga pengembangan kawasan ekonomi kreatif berbasis pariwisata. Langkah ini diyakini akan memperkuat posisi Canggu sebagai pusat gaya hidup modern di Kawasan Badung, Kuta Utara.

Setelah mencatat penjualan kilat pada fase pertama yang terjual habis hanya dalam sebulan, Canggu Hills kembali menggelar acara pemilihan unit untuk fase kedua kavling hunian pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Kesuksesan ini berawal dari acara agent gathering bertajuk “Freedom Defined by You” pada 17 Juli 2025, yang memicu lonjakan minat konsumen terhadap proyek besutan PT Asia Mas Realty tersebut.

Keberhasilan fase 1 tidak lepas dari konsep unik yang menawarkan kebebasan penuh bagi pembeli.

“Konsumen bisa memilih gaya arsitektur dan desain sesuai selera, menentukan skema pembayaran, hingga mulai membangun meski status kavling masih dalam angsuran,” ujarnya. Fleksibilitas ini, dipadu potensi investasi yang terus tumbuh di Canggu, menjadi daya tarik utama.

Canggu Hills disebut sebagai satu-satunya proyek kawasan terpadu seluas 10 hektare di wilayah ini yang menawarkan hak milik (freehold). Lokasinya dinilai strategis, tepat di tepi Jalan Raya Canggu, Pererenan, dengan akses cepat ke berbagai destinasi populer seperti klub pantai, restoran, kafe, rumah sakit, pusat kebugaran, dan sekolah internasional.

Pada fase kedua ini, pengembang hanya melepas 35 unit kavling eksklusif. Menariknya, nilai investasi lahan di proyek ini tercatat naik hingga 5% hanya dalam sebulan. “Kenaikan ini menjadi bukti capital gain yang tinggi. Kami optimistis fase 2 akan disambut antusias oleh pembeli domestik maupun asing, baik untuk freehold maupun leasehold,” kata Kevin.

Acara pemilihan unit mengusung konsep “first priority”, memberikan kesempatan eksklusif bagi pemegang Premium Plus (NUP) untuk memilih kavling terbaik sesuai preferensi pribadi. Sistem ini dirancang menghadirkan transparansi, eksklusivitas, dan interaksi langsung dengan tim pengembang, memastikan keputusan pembelian didasarkan pada prospek pertumbuhan investasi jangka panjang, bukan sekadar harga.

Selama acara, setiap calon pembeli didampingi konsultan properti berpengalaman untuk memetakan potensi pengembangan lahan, baik untuk hunian pribadi, vila sewa, maupun investasi. Konsultan juga menyediakan proyeksi ROI dan tren desain terbaru untuk membantu pembeli memaksimalkan nilai aset mereka.

Keunggulan Canggu Hills

Kevin menjelaskan, Canggu Hills menawarkan keunggulan mulai dari lebar jalan lingkungan (ROW) yang luas, instalasi listrik dan PDAM bawah tanah, hingga lokasi yang dikelilingi kavling komersial dengan tenant dan vendor ternama.

“Kawasan ini mumpuni untuk investasi jangka panjang maupun hunian kelas atas,” ujarnya.

Canggu Hills dirancang sebagai komunitas berkelas global dengan tiga fase pengembangan. Fase 1 dan 2 berfokus pada kavling hunian dan komersial siap bangun, sementara fase 3 yang dijadwalkan meluncur pada triwulan terakhir 2025 akan menghadirkan kawasan mix-use yang memadukan hunian, vila sewa, ruang kreatif, wellness hub, dan café garden dalam satu ekosistem terpadu. (Z-20)