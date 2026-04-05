Preview Real Oviedo vs Sevilla: Misi Bangkit Los Nervionenses di Carlos Tartiere

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Stadion Carlos Tartiere saat tuan rumah Real Oviedo menjamu raksasa Andalusia, Sevilla, Minggu (5/4), dalam lanjutan kompetisi La Liga. Laga ini menjadi ujian konsistensi bagi Oviedo di hadapan pendukung sendiri, sekaligus momentum bagi Sevilla untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara.
Sevilla datang dengan ambisi besar untuk membawa pulang tiga poin penuh. Setelah mengalami periode pasang surut, skuat asuhan pelatih mereka saat ini dituntut untuk tampil lebih klinis di lini depan. Kualitas individu pemain seperti barisan gelandang kreatif Sevilla diharapkan mampu membongkar pertahanan rapat yang kerap diperagakan oleh Oviedo.
Di sisi lain, Real Oviedo dikenal sebagai tim yang sangat tangguh saat bermain di kandang. Dukungan publik Asturias di Stadion Carlos Tartiere selalu menjadi pemain ke-12 yang mampu memberikan tekanan mental bagi tim tamu. Organisasi pertahanan yang disiplin akan menjadi kunci bagi Oviedo untuk meredam agresivitas serangan Sevilla.
Pertarungan di lini tengah diprediksi akan menjadi penentu hasil akhir. Sevilla kemungkinan besar akan mengandalkan penguasaan bola dominan, sementara Real Oviedo akan mengincar celah melalui skema serangan balik cepat. Efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi pembeda dalam laga yang diprediksi berjalan dengan tensi tinggi ini.
Meskipun Sevilla memiliki keunggulan secara materi pemain dan sejarah di kompetisi kasta tertinggi Spanyol, Real Oviedo bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan di rumahnya sendiri. Jika Sevilla gagal mencetak gol cepat, tekanan dari suporter tuan rumah bisa membuat koordinasi permainan mereka terganggu.
|Aspek
|Analisis Singkat
|Kekuatan Tuan Rumah
|Pertahanan solid dan dukungan suporter fanatik.
|Kekuatan Tamu
|Kreativitas lini tengah dan pengalaman di La Liga.
|Fokus Utama
|Transisi cepat dan efektivitas peluang.
Laga ini diprediksi akan berjalan ketat dengan margin skor yang tipis. Sevilla harus waspada penuh jika tidak ingin terpeleset di Asturias.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Alaves dan Osasuna berbagi poin dalam hasil imbang 2-2 di La Liga. Penalti larut Lucas Boye batalkan kemenangan Osasuna yang sempat unggul lewat Ante Budimir.
Real Oviedo sukses menumbangkan Sevilla 1-0 dalam lanjutan La Liga. Gol tunggal Federico Vinas dan kartu merah Tanguy Nianzou menjadi pembeda.
Celta Vigo sukses mempermalukan Valencia 3-2 di Stadion Mestalla dalam lanjutan La Liga. Brace Guido Rodriguez gagal selamatkan tuan rumah.
Getafe sukses mengamankan tiga poin penuh saat menjamu Athletic Bilbao di Coliseum. Gol Luis Vazquez dan Martin Satriano pastikan kemenangan 2-0.
Simak preview lengkap Alaves vs Osasuna di La Liga. Analisis kekuatan, prediksi pemain, dan statistik kunci kedua tim di Stadion Mendizorroza.
Real Oviedo sukses menumbangkan Sevilla 1-0 dalam lanjutan La Liga. Gol tunggal Federico Vinas dan kartu merah Tanguy Nianzou menjadi pembeda.
Tambahan tiga poin ini memang belum membawa Levante keluar dari zona merah. Mereka masih tertahan di peringkat ke-19 dengan koleksi 26 poin, hanya terpaut dua poin dari zona aman.
Levante asuhan Luis Castro mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Real Oviedo menjaga peluang lolos dari degradasi setelah menumbangkan Valencia 1-0.
Espanyol gagal memutus tren negatif mereka di La Liga setelah ditahan imbang 1-1 oleh Real Oviedo di RCDE Stadium.
