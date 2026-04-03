Prediksi Persiku Kudus vs Kendal Tornado FC: Derby Jateng Liga Championship

Ilustrasi.(MI/Akhmad Safuan)

STADION Wergu Wetan bersiap menjadi saksi bisu pertarungan sengit dalam lanjutan Liga Championship 2025/2026. Duel bertajuk Derby Jawa Tengah antara Persiku Kudus menjamu Kendal Tornado FC dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (4/4) sore. Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pertaruhan gengsi dua tim yang tengah dalam tren positif.

Persiku Kudus, yang dijuluki Macan Muria, saat ini menempati peringkat ke-7 klasemen sementara dengan raihan 23 poin. Meski berada di papan tengah, skuat asuhan Bambang Pujo Sumantri ini memiliki modal mental yang kuat. Mereka tercatat belum terkalahkan dalam empat laga terakhir, termasuk keberhasilan menahan imbang tim papan atas Barito Putra 1-1 di Banjarmasin pada pekan lalu.

Kembalinya Pilar Laskar Badai Pantura

Di sisi lain, Kendal Tornado FC datang dengan ambisi besar untuk menempel ketat PSS Sleman di puncak klasemen. Berada di posisi ke-4 dengan 41 poin, tim berjuluk Laskar Badai Pantura ini mengincar rekor delapan pertandingan tak terkalahkan. Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, mendapatkan suntikan tenaga berharga dengan kembalinya dua pemain potensial, Muhammad Ragil dan Haykal Alhafiz.

"Kita bertekad untuk menang dan membawa pulang 3 poin. Kembalinya Muhammad Ragil akan menjadi kunci menghadapi Macan Muria yang performanya sedang apik," ujar Stefan Keeltjes usai sesi latihan di Charlie Training Center, Boja.

Statistik Kunci Jelang Laga: Persiku Kudus: 4 Laga Terakhir Tanpa Kekalahan.

Kendal Tornado FC: Mengincar rekor 8 laga beruntun tak terkalahkan.

Pertemuan Terakhir: Kedua tim sama-sama meraih hasil imbang 1-1 pada laga sebelumnya (Persiku vs Barito Putra; Kendal vs PSS Sleman).

Adu Taktik Bambang Pujo vs Stefan Keeltjes

Pelatih Persiku, Bambang Pujo Sumantri, menegaskan bahwa anak asuhnya tidak akan gentar menghadapi tim papan atas. Ia menilai perkembangan taktik dan komitmen pemainnya meningkat signifikan pada putaran ketiga kompetisi Pegadaian Championship ini.

"Kami siap meladeni permainan Kendal Tornado FC. Mental pemain semakin kuat, dan kami bertekad menambah 3 poin untuk terus merangkak naik di klasemen," tegas Bambang Pujo.

Aspek Persiku Kudus Kendal Tornado FC Posisi Klasemen 7 4 Poin 23 41 Stadion Kandang Wergu Wetan, Kudus -

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Bagi Persiku, kemenangan akan mengukuhkan posisi mereka sebagai tim yang sulit dikalahkan di kandang. Sementara bagi Kendal Tornado FC, raihan poin penuh merupakan harga mati untuk menjaga asa promosi ke kasta tertinggi musim depan. (I-2)