Inggris vs Jepang Gol Tunggal Kaoru Mitoma Permalukan Three Lions di Wembley

Para pemain timnas Jepang melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang timnas Inggris di laga persahabatan.(X @jfa_samuraiblue)

TIMNAS Jepang kembali membuktikan kapasitasnya sebagai kekuatan sepak bola global setelah berhasil menumbangkan timnas Inggris dalam laga persahabatan internasional. Bertanding di Stadion Wembley, London, pada Rabu (1/4) dini hari WIB, tim asuhan Hajime Moriyasu sukses mencuri kemenangan tipis 1-0 lewat aksi gemilang bintang Brighton and Hove Albion, Kaoru Mitoma.

Jalannya Pertandingan: Mitoma Jadi Pembeda

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Inggris sebenarnya mendominasi penguasaan bola sejak peluit pertama dibunyikan. Namun, disiplinnya lini pertahanan Jepang membuat Harry Kane dan kawan-kawan kesulitan menembus kotak penalti lawan.

Petaka bagi Three Lions datang pada menit ke-23. Melalui skema serangan balik cepat, Kaoru Mitoma melakukan akselerasi dari sisi kiri lapangan. Setelah melewati adangan Kyle Walker, Mitoma melepaskan tembakan melengkung ke sudut jauh yang gagal dijangkau oleh Jordan Pickford. Skor 1-0 untuk keunggulan Jepang bertahan hingga turun minum.

Baca juga : Jelang Laga Persahabatan Kontra Timnas Jepang, Delapan Pemain Tinggalkan Skuad Timnas Inggris

Di babak kedua, Gareth Southgate melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan tenaga baru di lini serang. Meski terus mengurung pertahanan Jepang, penyelesaian akhir yang buruk dan penampilan gemilang Zion Suzuki di bawah mistar gawang Jepang memastikan skor tidak berubah hingga laga usai.

Statistik Pertandingan Inggris vs Jepang Kategori Inggris Jepang Penguasaan Bola 62% 38% Total Tembakan 14 6 Tembakan Tepat Sasaran 4 2 Pelanggaran 10 12

Analisis Kekalahan Inggris

Kekalahan ini menjadi sinyal waspada bagi Thomas Tuchel mengingat turnamen besar yang semakin dekat. Lemahnya transisi dari menyerang ke bertahan menjadi celah yang mampu dimanfaatkan dengan sempurna oleh kecepatan para pemain sayap Jepang.

Di sisi lain, Jepang kembali menunjukkan bahwa mereka adalah "Giant Killer" yang tidak bisa dipandang sebelah mata setelah sebelumnya juga sempat menumbangkan tim-tim besar Eropa di ajang resmi.

Baca juga : Kaoru Mitoma Dipanggil ke Timnas Jepang

Kemenangan ini sekaligus menjadi modal berharga bagi Samurai Biru untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka di kancah internasional, sementara Inggris harus segera melakukan evaluasi mendalam terkait efektivitas serangan mereka.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.