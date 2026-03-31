Tempat Menonton Streaming Pertandingan Persahabatan Jerman vs Ghana

Timnas Jerman menang 2-1 melawan Ghana pada laga pertandingan persahabatan jelang Piala Dunia 2026(Instagram/@dbf_team)

PERTANDINGAN persahabatan Jerman vs Ghana berlangsung di MHP Arena, Selasa (31/3). Pertandingan itu dapat disaksikan melalui streaming RCTI secara gratis. Adapun streaming berbayar disaksikan di Vision Plus.

Timnas Jerman memang tipis 2-1 atas Ghana meskipun sebelumnya timnas Ghana mengalami kekalahan beruntun. Tapi pada pertandingan melawan Jerman, tim tersebut mampu memangkas jarak dengan Die Mannschaft.

Ghana sebelumnya kalah telak dari timnas Austria. Oleh karena itu, banyak yang menduga bahwa pertandingan melawan timnas Jerman akan lebih berat menjelang Piala Dunia 2026.

Ghana juga absen dari Piala Afrika 2025 sehingga performa timnas tersebut sulit diprediksi.

Pertandingan Jerman vs Ghana sempat terlihat akan berakhir imbang. Namun pada menit ke-88 saat Undav, penyerang asal klub Stuttgart, berhasil mencetak gol kedua untuk timnas Jerman.

Dukungan publik tuan rumah begitu terasa bagi Undav, yang namanya terus diteriakkan penonton hingga ia masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua.

"Luar biasa mendengar bagaimana para penggemar mendukung saya. Ini malam yang sempurna. Meraih kemenangan, mencetak gol, luar biasa," ujar Undav dikutip dari AFP.

Meskipun menang, Undav mengakui ada celah dalam permainan timnya.

"Kami sepenuhnya memegang kendali di babak pertama, tetapi kami harus bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik," tambahnya.

Kemenangan itu menjadi yang ketujuh secara beruntun bagi Jerman, namun performa mereka dinilai tidak konsisten saat menghadapi Ghana yang sebenarnya sedang tidak dalam performa terbaik. Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann menyoroti disiplin posisi pemainnya yang dianggap masih lemah.

"Kami tidak bermain sesuai posisi. Terlalu banyak permainan 'freestyle' lagi, seperti saat melawan Swiss, yang membuat kami sangat rentan terhadap serangan balik," kata Nagelsmann. (H-4)

