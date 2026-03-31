Jerman vs Ghana : Gol Telat Deniz Undav Selamatkan Timnya dari Hasil Imbang

KEMENANGAN tipis 2-1 diraih timnas Jerman saat menjamu Ghana dalam laga persahabatan Jerman vs Ghana di MHP Arena, Selasa (31/3). Meski mendominasi penguasaan bola dan posisi lapangan, skuat asuhan Julian Nagelsmann tersebut tampil kurang meyakinkan dan membutuhkan gol larut dari Deniz Undav untuk memastikan keunggulan.

Jerman sempat memimpin lebih dulu melalui eksekusi penalti Kai Havertz sesaat sebelum turun minum. Namun, tim tamu mampu menyamakan kedudukan melalui skema serangan balik yang diselesaikan oleh Abdul Fatawu.

Pertandingan yang sempat terlihat akan berakhir imbang itu akhirnya berubah di menit ke-88 saat Undav, penyerang asal klub Stuttgart, menyarangkan bola ke gawang lawan.

Dukungan publik tuan rumah begitu terasa bagi Undav, yang namanya terus diteriakkan penonton hingga ia masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua.

"Luar biasa mendengar bagaimana para penggemar mendukung saya. Ini malam yang sempurna. Meraih kemenangan, mencetak gol, luar biasa," ujar Undav dikutip dari AFP.

Meskipun menang, Undav mengakui ada celah dalam permainan timnya. "Kami sepenuhnya memegang kendali di babak pertama, tetapi kami harus bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik," tambahnya.

Kemenangan itu menjadi yang ketujuh secara beruntun bagi Jerman, namun performa mereka dinilai tidak konsisten saat menghadapi Ghana yang sebenarnya sedang tidak dalam performa terbaik. Nagelsmann menyoroti disiplin posisi pemainnya yang dianggap masih lemah.

"Kami tidak bermain sesuai posisi. Terlalu banyak permainan 'freestyle' lagi, seperti saat melawan Swiss, yang membuat kami sangat rentan terhadap serangan balik," kata Nagelsmann.

Sebelum laga dimulai, Nagelsmann tampak tidak terlalu ambil pusing dengan rapuhnya pertahanan Jerman yang sempat kebobolan tiga gol saat menang 4-3 atas Swiss pekan lalu.

"Menjaga gawang tetap bersih itu bagus, tapi yang terpenting adalah kami harus menang," tegasnya.

Jerman sebenarnya mengurung pertahanan Ghana sepanjang babak pertama. Florian Wirtz hampir membuka keunggulan di menit keenam melalui tendangan bebas, namun bola hanya membentur tiang gawang.

Gol Jerman sempat dianulir pada menit ke-30 setelah Nick Woltemade terjebak posisi offside sebelum memberikan assist kepada Wirtz. Kebuntuan baru pecah di masa injury time babak pertama melalui penalti Havertz setelah VAR menunjukkan Jonas Adjetey menyentuh bola hasil tembakan Angelo Stiller dengan tangan.

Memasuki babak kedua, bintang muda Bayern Muenchen, Lennart Karl, hampir menggandakan keunggulan melalui umpan lambung yang disambut sundulan Woltemade, namun bola masih membentur mistar. Keasyikan menyerang justru membuat Jerman kecolongan di menit ke-70 melalui sodoran bola Derrick Koehn yang dituntaskan Fatawu.

Beruntung bagi tuan rumah, Undav muncul sebagai pembeda di menit-menit akhir. Setelah menerima operan dari Leroy Sane, ia melepaskan tembakan ke pojok atas gawang yang memastikan kemenangan Die Mannschaft. (H-4)