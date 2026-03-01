Jerman vs Ghana, Gol Larut Deniz Undav Pastikan Kemenangan Tim Panser

Penyerang timnas Jerman Deniz Undav mencetak gol ke gawang Ghana di laga persahabatan.(AFP/THOMAS KIENZLE)

PENYERANG Deniz Undav tampil sebagai pahlawan bagi timnas Jerman dalam laga persahabatan internasional melawan timnas Ghana di MHPArena, Stuttgart, Selasa (31/3) dini hari WIB. Bermain di markas klubnya sendiri, bintang VfB Stuttgart itu mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir untuk memastikan skor berakhir 2-1 bagi tuan rumah.

Jalannya Pertandingan

Jerman tampil dominan sejak awal laga, namun kesulitan memecah kebuntuan meski mendapatkan sejumlah peluang emas. Salah satunya datang dari Florian Wirtz, yang tendangannya membentur tiang gawang di awal babak pertama.

Kebuntuan akhirnya pecah sesaat sebelum turun minum. Wasit menghadiahi penalti bagi Jerman setelah Jonas Adjetey dinyatakan melakukan handball di menit 45+3. Kai Havertz, yang maju sebagai eksekutor, sukses menjalankan tugasnya dengan tenang di masa tambahan waktu babak pertama.

Memasuki babak kedua, Ghana, yang baru saja menelan kekalahan telak dari Austria, mencoba bangkit lewat serangan balik cepat. Hasilnya, pada menit ke-70, pemain pengganti Abdul Fatawu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memanfaatkan umpan silang rendah dari Derrick Köhn.

Aksi Penyelamat Deniz Undav

Saat laga tampak akan berakhir imbang, Deniz Undav menunjukkan tajinya. Pada menit ke-88, berawal dari umpan matang Leroy Sane, Undav melakukan sontekan cerdik yang melewati jangkauan kiper Ghana. Gol ini pun disambut gemuruh pendukung di Stuttgart.

Kemenangan ini menjadi modal positif bagi anak asuh Julian Nagelsmann dalam persiapan menuju Piala Dunia 2026. Jerman sendiri tergabung dalam Grup E bersama Ekuador, Curaçao, dan Pantai Gading.

Sorotan Tambahan

Laga ini juga menjadi panggung bagi talenta muda Bayern Muenchen, Lennart Karl. Pemain berusia 18 tahun tersebut masuk di babak kedua dan memberikan pengaruh signifikan terhadap intensitas serangan Jerman, meski beberapa peluangnya belum membuahkan gol. (AFP/Z-1)