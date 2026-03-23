Sempat Heningkan Cipta untuk Michael Hartono, Como Menang 5-0 Lawan Pisa

Como mengheningkan cipta mengenang salah satu pemilik klub Michael Hartono, sebelum melawan Pisa di Stadio Giuseppe Sinigaglia.(Como 1907)

COMO membantai Pisa 5-0 untuk memperkuat posisi di zona Liga Champions. Laga kedua klub diawali penghormatan kepada mendiang Michael Hartono, 86, salah satu pemilik klub. Para suporter di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Minggu (22/3), turut memberikan tepuk tangan sebagai bentuk penghormatan.

Michael Hartono bersama saudaranya, Robert Hartono, merupakan pemilik perusahaan rokok Djarum yang didirikan ayah mereka pada 1950-an. Keduanya mengakuisisi Como pada 2019 saat klub masih bermain di divisi ketiga Italia.

Di sisi lain, Pisa semakin terpuruk di dasar klasemen dan berpotensi kembali terdegradasi ke Serie B setelah promosi musim lalu. Mereka terpaut sembilan poin dari Lecce yang berada tepat di luar zona degradasi.

Baca juga : Como vs Pisa 5-0: Skuad Cesc Fabregas Kokoh di Zona Liga Champions

Di laga Como vs Pisa, tim besutan Cesc Fabregas itu melanjutkan tren positif usai mengalahkan Pisa dengan skor telak 5-0 pada laga Serie A.

Assane Diao membuka keunggulan pada menit ketujuh melalui sepakan mendatar. Tim tuan rumah kemudian menambah gol lewat Tasos Douvakis, Martin Baturina, Nico Paz, dan Maximo Perrone.

Hasil ini menjadi kemenangan kelima beruntun bagi tim asuhan Cesc Fabregas di kompetisi kasta tertinggi Italia.

Como yang belum pernah tampil di kompetisi Eropa kini menempati posisi keempat klasemen. Mereka unggul tiga poin dari Juventus yang berada di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Sassuolo.

Sementara itu, AS Roma berpeluang menyamai perolehan poin Juventus jika mampu meraih kemenangan atas Lecce. (Z-2)