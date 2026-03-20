Strasbourg vs Rijeka, Imbang 1-1, Le Racing Melaju ke Perempat Final Liga Konferensi

Para pemain Strasbourg melakukan selebrasi usai memastikan diri melaju ke perempat final Liga Konferensi.(X @RCSA_English)

RC Strasbourg memastikan diri melaju ke babak perempat final Liga Konferensi 2025/2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan HNK Rijeka pada laga leg kedua babak 16 besar di Stade de la Meinau, Jumat (20/3) dini hari WIB. Hasil ini membuat wakil Prancis tersebut unggul agregat 3-2.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Strasbourg justru sempat tertekan di awal laga. Rijeka yang mengusung misi bangkit berhasil mencuri gol lebih dulu lewat aksi Toni Fruk pada menit ke-21.

Memanfaatkan assist dari Amer Gojak, Fruk melepaskan tembakan akurat yang gagal dihalau kiper Mike Penders. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum, membuat agregat menjadi imbang 2-2.

Pada babak kedua, Strasbourg tampil lebih dominan. Gol penyama kedudukan yang dinanti akhirnya lahir di menit ke-71 melalui Valentin Barco. Berawal dari pergerakan lincah Sebastian Nanasi di sisi sayap, ia mengirimkan umpan mendatar yang dikonversi menjadi gol oleh Barco. Gol tersebut sekaligus memastikan langkah Strasbourg ke fase berikutnya.

Statistik Pertandingan

Kategori Strasbourg HNK Rijeka Penguasaan Bola 54% 46% Total Tembakan 14 10 Tembakan ke Gawang 5 4

Daftar Susunan Pemain

Strasbourg: Penders; Doue, Hoegsberg, Doukoure, Chilwell; El Mourabet, Barco; Amo-Ameyaw, Enciso, Nanasi; Panichelli.

HNK Rijeka: Zlomislic; Orec, Radeljic, Devetak, Lasickas; Ndockyt, A. Barco, Dantas, Gojak; Adu-Adjei, Toni Fruk.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.