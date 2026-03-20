Sparta Praha vs AZ Alkmaar: Menang Telak 0-4, De Kaasboeren Melaju ke Perempat Final Liga Konferensi

Laga leg kedua 16 besar Liga Konferensi antara Sparta Praha vs AZ Alkmaar

AZ Alkmaar menunjukkan dominasi luar biasa saat bertandang ke markas Sparta Praha pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi 2025/2026, Jumat (20/3/2026). Bertanding di epet ARENA, Praha, klub asal Belanda tersebut menang telak dengan skor 4-0.

Kemenangan ini memastikan langkah AZ Alkmaar ke babak perempat final dengan keunggulan agregat meyakinkan 6-1, setelah pada leg pertama di AFAS Stadion mereka juga menang tipis 2-1. Pasukan Lee-Roy Echteld tampil klinis sejak menit awal dan tidak memberikan kesempatan bagi tuan rumah untuk mengembangkan permainan.

Jalannya Pertandingan: Dominasi Total De Kaasboeren

Laga baru berjalan delapan menit, AZ Alkmaar sudah mengejutkan publik tuan rumah. Isak Steiner Jensen berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan celah di lini pertahanan Sparta Praha. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum meskipun kedua tim saling jual beli serangan.

Memasuki babak kedua, AZ Alkmaar tampil semakin agresif. Pada menit ke-58, penyerang andalan Troy Parrott menggandakan keunggulan tim tamu melalui penyelesaian akhir yang tenang. Hanya berselang empat menit, tepatnya di menit ke-62, Sven Mijnans semakin membenamkan harapan Sparta Praha lewat gol ketiga AZ.

Pesta gol tim berjuluk De Kaasboeren ditutup oleh aksi pemain muda Ro-Zangelo Daal pada menit ke-73. Skor 4-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus mengakhiri perjalanan wakil Ceko tersebut di kompetisi Eropa musim ini.

Statistik Pertandingan (Sparta Praha vs AZ Alkmaar) Kategori Sparta Praha AZ Alkmaar Penguasaan Bola 48% 52% Total Tembakan 9 14 Tembakan ke Gawang 2 7

Susunan Pemain

Sparta Praha (4-3-2-1): Jakub Surovcik; Oliver Sonne, Emmanuel Uchenna, Jaroslav Zeleny, Pavel Kaderabek; Hugo Sochurek, Kaan Kairinen, Andy Irving; Jan Kuchta, John Mercado; Matyas Vojta.

AZ Alkmaar (4-3-3): Jeroen Zoet; Denso Kasius, Wouter Goes, Alexandre Penetra, Mees de Wit; Peer Koopmeiners, Sven Mijnans, Kees Smit; Isak Steiner Jensen, Troy Parrott, Ro-Zangelo Daal.

Performa impresif di Praha menjadi modal berharga bagi wakil Eredivisie ini untuk membidik trofi kompetisi kasta ketiga Eropa tersebut.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.