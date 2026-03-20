FC Porto vs VfB Stuttgart, Menang di Estadio do Dragao, Dragões Melaju ke Perempat Final Liga Europa

Para pemain FC Porto melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang VfB Stuttgart di laga leg kedua 16 besar Liga Europa.(AFP/MIGUEL RIOPA )

FC Porto memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Europa 2025/2026 setelah mengalahkan VfB Stuttgart dengan skor 2-0 pada laga leg kedua babak 16 besar di Estadio do Dragao, Jumat (20/3/2026). Kemenangan ini membuat Porto unggul agregat 4-1 atas wakil Jerman tersebut.

Dominasi William Gomez dan Victor Froholdt

Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-21 melalui aksi William Gomez. Memanfaatkan umpan dari Borja Sainz, Gomez berhasil melepaskan tembakan jarak dekat yang gagal dihalau Alexander Nubel. Porto terus menekan namun skor 1-0 tetap bertahan hingga jeda antarpelaku.

Di babak kedua, Porto menambah keunggulan pada menit ke-72 lewat gol cantik Victor Froholdt. Pemain muda tersebut melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak penalti yang menghujam pojok gawang Stuttgart, mengubah kedudukan menjadi 2-0.

Momen Kunci: Kartu Merah Kilat Nikolas Nartey Stuttgart harus mengakhiri laga dengan 10 pemain setelah Nikolas Nartey menerima dua kartu kuning dalam tempo hanya satu menit (menit 76 dan 77). Padahal, Nartey baru masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-61.

Statistik Pertandingan

Kategori FC Porto VfB Stuttgart Gol 2 0 Tembakan (On Target) 12 (5) 11 (4) Penguasaan Bola 48% 52%

Dengan hasil ini, FC Porto resmi melangkah ke fase delapan besar Liga Europa, sementara VfB Stuttgart harus menghentikan perjalanannya di kompetisi kasta kedua Eropa musim ini.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.