Indonesia Super League: PSIM Yogyakarta Ditahan Persijap Jepara 2-2

PSIM Yogyakarta harus berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Persijap Jepara dalam laga yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3). Persijap sempat mencetak gol pada babak kedua, namun dianulir karena offside.
Persijap langsung mengejutkan tuan rumah pada awal pertandingan. Tim tamu membuka keunggulan lebih dulu melalui aksi Borja Martinez pada menit ketiga yang membuat skor berubah menjadi 0-1.
PSIM merespons dengan cepat. Pada menit ke-16, Ezequiel Vidal berhasil menyamakan kedudukan sehingga skor kembali imbang 1-1.
Tim tuan rumah kemudian berbalik unggul menjelang akhir babak pertama. Ze Valente mencetak gol pada menit ke-37 untuk membawa PSIM memimpin 2-1 hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Persijap berhasil menyamakan kedudukan. Iker Giarrotxena mencetak gol pada menit ke-64 yang membuat skor kembali sama kuat 2-2.
Persijap sempat mencetak gol lagi pada menit ke-78. Namun gol tersebut dianulir oleh wasit karena pemain Persijap sudah berada dalam posisi offside.
Hingga pertandingan berakhir tidak ada tambahan gol dari kedua tim. Pertandingan ditutup dengan skor imbang 2-2.
Hasil itu membuat PSIM menempati posisi kedelapan klasemen dengan 38 poin. Sementara Persijap berada di posisi ke-14 dengan koleksi 21 poin. (H-3)
