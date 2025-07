Diogo Jota Pergi Selamanya, Salah dan Klub Beri Penghormatan Terakhir

Diogo Jota.(AFP/PAUL ELLIS)

MOHAMED Salah, bintang Liverpool, menyatakan bahwa dirinya kehilangan kata-kata setelah kabar duka atas meninggalnya rekan setimnya, Diogo Jota, dalam kecelakaan tragis di Spanyol pada Kamis dini hari. Jota juga dikabarkan meninggal bersama saudaranya, Andre Silva.

Dalam unggahan emosional di akun Instagram resminya pada Jumat, Salah mengekspresikan keterkejutannya terhadap cara Jota berpulang. Ia mengungkapkan bahwa meskipun pemain datang dan pergi dalam dunia sepak bola, kepergian Jota terasa sangat berbeda.

“Saya benar-benar kehilangan kata-kata. Sampai kemarin, saya tidak pernah menyangka akan ada sesuatu yang membuat saya takut untuk kembali ke Liverpool setelah jeda,” kata Salah.

“Rekan setim datang dan pergi, tetapi tidak seperti ini. Akan sangat sulit untuk menerima bahwa Diogo tidak akan ada di sana saat kami kembali,” tambah dia.

Pemain asal Mesir tersebut juga menyampaikan empatinya terhadap keluarga Jota, termasuk sang istri, Rute Cardoso, yang baru dinikahinya sekitar dua minggu lalu, serta ketiga anaknya yang masih kecil.

“Pikiran saya tertuju pada istrinya, anak-anaknya, dan tentu saja orang tuanya yang tiba-tiba kehilangan anak-anak mereka. Orang-orang yang dekat dengan Diogo dan saudaranya Andre membutuhkan semua dukungan yang bisa mereka dapatkan,” ujarnya.

Diogo Jota bergabung dengan Liverpool setelah sebelumnya mencetak 44 gol dan 19 assist dalam 131 penampilannya bersama Wolverhampton Wanderers. Sejak mengenakan seragam The Reds, penyerang asal Portugal itu berhasil menyumbang 65 gol dan 26 assist dari total 182 pertandingan. Bersama Liverpool, ia turut mengantarkan klub meraih gelar Liga Inggris, Piala FA, dan dua kali Piala Liga.

Salah yang telah lima musim bermain bersama Jota mengakhiri pernyataannya dengan kalimat penuh makna:

“Mereka tidak akan pernah dilupakan.”

Sebagai bentuk penghormatan, Liverpool memutuskan untuk memensiunkan nomor punggung 20 milik Jota. Klub menyampaikan penghormatan ini lewat situs resmi mereka pada Jumat.

“Nomor punggung 20 ini akan diabadikan atas kontribusinya sebagai bagian dari gelar juara Liverpool 2024-2025, yang merupakan ke-20 bagi klub ini," tulis Liverpool.

"Dengan gerakan khasnya dan tendangannya di depan Kop untuk memastikan kemenangan dalam derby Merseyside pada April, gol terakhir yang menyentuh dalam hidupnya,” tambah Liverpool.

Jota merupakan sosok yang sangat dicintai para pendukung Liverpool. Chant yang sering dinyanyikan para suporter saat ia bermain berbunyi:

“He’s a lad from Portugal. Better than Figo don’t you know. Oh, his name is Diogo!” (Ant/I-3)