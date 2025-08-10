Salah Kritik UEFA Soal Kematian Pele Palestina

MOHAMED Salah menegur badan sepak bola Eropa, UEFA, terkait unggahan mengenang mantan pemain timnas Palestina, Suleiman al-Obeid.(newscentral.africa)

MOHAMED Salah menegur badan sepak bola Eropa, UEFA, terkait unggahan mengenang mantan pemain timnas Palestina, Suleiman al-Obeid atau Pele Palestina, yang tidak menyebutkan penyebab kematiannya.

Pele Palestina tewas pada Rabu (6/8) waktu setempat setelah ditembak pasukan Israel di Jalur Gaza.

Menurut Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA), pria berusia 41 tahun itu meninggal ketika pasukan Israel menyerang warga yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Gaza bagian selatan.

Baca juga : Mohamed Salah Kritik UEFA Terkait Ucapan Duka untuk Suleiman al-Obeid

"Selamat jalan Suleiman al-Obeid, ‘Pele Palestina’. Sosok berbakat yang memberi harapan kepada banyak anak, bahkan di masa-masa tergelap," tulis UEFA melalui akun X mereka dikutip dari AFP.

Merespon unggahan itu, Salah membalas unggahan tersebut dengan menyebutkan UEFA harus menjelaskan penyebab kematiannya.

"Bisakah Anda memberi tahu kami bagaimana ia meninggal, di mana, dan mengapa?," tulis Salah.

Baca juga : Tragedi Anak-Anak Gaza: Dari Harapan hingga Kehilangan

Lahir di Kota Gaza, Obeid menikah dan memiliki lima anak. Ia membela timnas Palestina dalam 24 pertandingan internasional.

Pada Oktober 2023, Salah pernah menyerukan kepada “para pemimpin dunia” untuk bersatu membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza guna “mencegah pembantaian lebih lanjut terhadap jiwa-jiwa tak bersalah”.

Sejak perang Gaza pecah, dipicu serangan kelompok Hamas ke Israel pada Oktober 2023, PFA mencatat sedikitnya 662 orang dari komunitas olahraga dan kepanduan tewas, termasuk 321 orang di lingkungan sepak bola.

Salah, yang musim lalu menjadi pencetak gol terbanyak Liga Primer Inggris, dijadwalkan memperkuat Liverpool dalam laga Community Shield melawan Crystal Palace di Stadion Wembley, Minggu (10/8), sebagai pembuka musim kompetisi sepak bola Inggris. (Ndf/I-1)