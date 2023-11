Ekuador Raih Tiga Poin Usai Kalahkan Maroko 2-0

EKUADOR berhasil mencuri tiga poin setelah mengalahkan Maroko U-17 dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11). Dua gol Ekuador dicetak oleh Michael Bermudez pada menit ke-62 dan injury time. Raihan tiga poin ini membuat peluang Ekuador untuk lolos ke babak berikutnya semakin besar. Sebelumnya, Ekuador bermain imbang 1-1 saat melawan Timnas Indonesia U-17 2023 pada laga pembuka (10/11). “Kami membuat langkah yang penting untuk menembus babak berikutnya. Tiga poin ini sangat penting buat kami. Kami sangat senang bisa meraih kemenangan malam ini,” kata Pelatih Ekuador, Diego Martinez dalam keterangannya. Baca juga : Tiket Piala Dunia U-17 Laris Manis, Pariwisata Bandung Menggeliat “Kami bermain cerdas dan memainkan bola. Kami mencetak gol, tapi penting buat kami bisa mencetak dari peluang yang kami ciptakan. Kami juga punya pertahanan yang baik, jadi kami perlu konsisten meraih ini,” imbuhnya. Baca juga : Laga U-17 Indonesia Vs Panama Malam Ini, Penjagaan Stadion Gelora Bung Tomo Diperketat Di sisi lain pelatih Maroko, Said Chiba mengaku kecewa dengan kekalahan tersebut. Padahal, pada babak pertama ia mengklaim timnya dapat bermain dengan cukup bagus. "Kami kecewa dengan hasil ini karena kami memberikan level yang baik di babak pertama. Kami bisa menguasai pertandingan dan mengorganisir permainan melawan tim yang bagus,” kata Said. “Sekali kami menurun secara fisik, Ekuador terus menekan dan menemukan beberapa ruang dan mencetak gol. Kami bereaksi dengan melakukan pergantian, sayangnya tidak memberikan hasil yang baik. Kami berharap bisa meraih hasil lebih baik di laga selanjutnya,” imbuhnya. (Z-8).

EKUADOR berhasil mencuri tiga poin setelah mengalahkan Maroko U-17 dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11).

Dua gol Ekuador dicetak oleh Michael Bermudez pada menit ke-62 dan injury time. Raihan tiga poin ini membuat peluang Ekuador untuk lolos ke babak berikutnya semakin besar. Sebelumnya, Ekuador bermain imbang 1-1 saat melawan Timnas Indonesia U-17 2023 pada laga pembuka (10/11).

“Kami membuat langkah yang penting untuk menembus babak berikutnya. Tiga poin ini sangat penting buat kami. Kami sangat senang bisa meraih kemenangan malam ini,” kata Pelatih Ekuador, Diego Martinez dalam keterangannya.

“Kami bermain cerdas dan memainkan bola. Kami mencetak gol, tapi penting buat kami bisa mencetak dari peluang yang kami ciptakan. Kami juga punya pertahanan yang baik, jadi kami perlu konsisten meraih ini,” imbuhnya.

Di sisi lain pelatih Maroko, Said Chiba mengaku kecewa dengan kekalahan tersebut. Padahal, pada babak pertama ia mengklaim timnya dapat bermain dengan cukup bagus.

"Kami kecewa dengan hasil ini karena kami memberikan level yang baik di babak pertama. Kami bisa menguasai pertandingan dan mengorganisir permainan melawan tim yang bagus,” kata Said.

“Sekali kami menurun secara fisik, Ekuador terus menekan dan menemukan beberapa ruang dan mencetak gol. Kami bereaksi dengan melakukan pergantian, sayangnya tidak memberikan hasil yang baik. Kami berharap bisa meraih hasil lebih baik di laga selanjutnya,” imbuhnya. (Z-8).