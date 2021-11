13 Klub Bersaing Dapatkan Tanda Tangan Phil Jones

JELANG bursa transfer Januari mendatang, pemain belakang Manchester United Phil Jones diklaim telah menarik minat tak kurang dari 13 klub. Menurut The Sun, pihak The Red Devils telah dibanjiri berbagai ketertarikan pada sang bek yang disebut akan segera pulih 100 persen dari cedera.

Dua klub Liga Primer Inggris, Watford dan Newcastle United, diyakini sedang meneropong ke arah Jones dan berencana meminjamnya di paruh kedua musim mendatang. Sebagian minat lainnya datang dari klub Championship. Legenda Manchester United, Wayne Rooney rupanya mengagumi Jones dan menginginkan dia berada di Derby County, klub yang ditanganinya saat ini.

Jones, yang saat ini berusia 29 tahun, tak pernah lagi bermain sejak mencetak gol saat Manchester United mengalahkan Tranmere di Piala FA pada Januari 2020 lalu. Bagaimanapun, bek yang pernah disebut Sir Alex Ferguson bakal jadi salah satu pemain terbaik Man United itu masih berhasrat untuk membuktikan diri di bawah komando pelatih Ole Gunnar Solskjaer.

Jones saat ini masih memiliki kontrak dua tahun lagi di Old Trafford, di mana dirinya mengantungi gaji mencapai 130 ribu pound per minggu. Jones bergabung ke Old Trafford pada musim 2011/2012 setelah dibeli dari Blackburn Rovers dengan status salah satu bek berbakat Inggris saat itu. Dalam periode hampir satu dekade memperkuat Setan Merah, dia mencatatkan 224 penampilan di seluruh kompetisi, mengemas enam gol. (Goal/OL-15)