The Jakmania Bantah Arahkan Anggota Berkerumun di Bundaran HI

KETUA 1 The Jakmania Muhammad Aditya Putra membantah bahwa pihaknya telah mengarahkan atau memobilisasi ribuan suporter untuk berkerumun di Bundaran HI, Jakarta Pusat merayakan keberhasilan Persija Jakarta di Piala Menpora 2021.

Aditya mengatakan pihaknya selalu mengimbau suporter untuk menonton pertandingan Persija di rumah.

"Kita sampaikan bahwa kita tidak pernah menyarankan atau menyuruh untuk berkerumun. Kita selalu ngomong nonton di rumah," kata Aditya setelah diperiksa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (28/4).

Aditya mengatakan pengurus pusat The Jakmania mewajibkan anggotanya untuk nonton di rumah. Instruksi tersebut diikuti oleh koordinator wilayah dan biro di luar Jakarta.

Aditya lalu membawa bukti tangkapan layar yang berisi instruksi dari The Jakmania pusat mengenai nonton pertandingan di rumah dan tidak boleh berkerumun.

Namun, di sisi lain, ia juga tak bisa mengelak bahwa ada kerumunan setelah Persija menjadi juara Piala Menpora 2021. Ia mengatakan perlu koordinasi secara menyeluruh agar kejadian ini tak terjadi lagi di masa yang akan datang.

"Kami meminta maaf kalau ada keresahan di dalam masyarakat Jakarta. The Jakmania kan organisasi, The Jakmania mempunyai KTA. Kita perlu koordinasi lanjutan untuk seluruh anggota The Jakmania dan seluruh suporter Persija baik di dalam maupun di luar Jakarta," kata Aditya.

Sebelumnya, massa The Jakmania berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/4) hingga Senin (26/4) dini hari WIB merayakan keberhasilan Persija Jakarta di Piala Menpora 2021. Massa kemudian berkonvoi sepanjang jalan protokoler, yakni dari Jalan Thamrin-Sudirman hingga kawasan Monas atau Jalan Medan Merdeka. (Faj/OL-09)