Angers vs OGC Nice: Bungkam Angers 2-0, OGC Nice Akhiri Tren Negatif

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
OGC Nice akhirnya berhasil memutus rantai hasil buruk mereka di Ligue 1. Bertandang ke markas Angers SCO di Stade Raymond-Kopa, tim berjuluk Les Aiglons tersebut sukses mengamankan kemenangan krusial 2-0. Hasil ini sekaligus mengakhiri catatan enam pertandingan beruntun tanpa kemenangan yang sempat membayangi skuat asuhan Nice.
Bagi tuan rumah Angers, hasil ini menjadi kekalahan keempat dari lima pertandingan terakhir mereka di liga. Meski sempat mencatatkan kemenangan tipis 1-0 atas Nantes di tengah pekan, performa Angers tampak kehilangan taji saat menjamu Nice.
Pertandingan dimulai dengan tempo yang cenderung lambat. Nice, yang hanya mengumpulkan tujuh poin dari 15 laga terakhir sebelum pertandingan ini, sempat kesulitan mengembangkan permainan di awal laga. Di sisi lain, Angers juga gagal menunjukkan kreativitas serangan. Sepanjang 45 menit pertama, tuan rumah bahkan tidak mampu mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran ke gawang Nice.
Memasuki pertengahan babak pertama, Nice yang berada satu tingkat di atas zona degradasi mulai meningkatkan intensitas. Morgan Sanson dan Hicham Boudaoui sempat menguji ketangguhan kiper Angers, Herve Koffi, namun skor kacamata bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Nice tampil lebih dominan. Tekanan demi tekanan mulai merepotkan barisan pertahanan tuan rumah. Peluang emas datang melalui tendangan bebas Jonathan Clauss yang mengarah ke pojok atas gawang, namun kembali dipatahkan secara gemilang oleh Koffi. Begitu pula dengan upaya Kail Boudache yang masih bisa dimentahkan oleh sang penjaga gawang.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-65. Berawal dari pergerakan Elye Wahi yang mengirimkan bola matang membelah kotak penalti, Melvin Bard muncul di tiang jauh untuk menyontek bola masuk ke gawang. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan tim tamu.
Angers yang mencoba membalas tampak kesulitan menciptakan peluang bersih. Justru pada detik-detik terakhir pertandingan, Nice berhasil menggandakan keunggulan. Elye Wahi, yang sebelumnya memberikan assist, kini mencatatkan namanya di papan skor sekaligus mengunci kemenangan bagi Nice.
Kemenangan ini memberikan napas lega bagi OGC Nice. Tambahan tiga poin membuat mereka kini memiliki selisih delapan angka dari zona degradasi, memberikan posisi yang relatif aman di klasemen. Sementara itu, Angers masih tertahan di peringkat ke-11 dan tampak akan mengakhiri musim ini di papan tengah tanpa tekanan besar. (flash Score/Z-2)
AS Monaco terus merangkak naik ke papan atas Ligue 1 setelah mengalahkan Stade Brestois 2-0. Folarin Balogun dan Aleksandr Golovin jadi bintang kemenangan.
Lorient sukses menaklukkan Lens 2-1 di Stade du Moustoir. Kekalahan ini membuat Lens gagal mengudeta posisi puncak klasemen Ligue 1 dari PSG.
Preview lengkap Le Havre vs Lyon di Ligue 1 2026. Simak prediksi skor, kondisi tim, head to head, dan link live streaming di Stade Océane.
Marseille menang 1-0 atas Auxerre di Ligue 1 2026 berkat gol Amine Gouiri menit 79. Cek statistik lengkap dan jalannya pertandingan di sini.
Preview Marseille vs Auxerre Ligue 1 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Vélodrome. Marseille incar posisi tiga besar.
OGC Nice melaju ke semifinal Coupe de France 2025/26 setelah menang adu penalti lawan 10 pemain Lorient.
Paris FC akhirnya memutus tren negatif usai mengalahkan OGC Nice 1-0 di Ligue 1.
Pelatih OGC Nice, Claude Puel, memuji karakter para pemainnya setelah menumbangkan Montpellier. Simak kunci sukses taktik dan pesan menyentuh untuk para fans.
OGC Nice melaju ke perempat final Coupe de France setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol. Gol spektakuler Sofiane Diop di menit akhir kunci kemenangan 3-2.
RC Lens kembali memimpin klasemen Ligue 1 setelah menang 2-0 atas Nice. Odsonne Edouard mencetak dua gol penentu dalam kemenangan keenam beruntun Lens.
