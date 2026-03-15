Angers vs OGC Nice: Bungkam Angers 2-0, OGC Nice Akhiri Tren Negatif

OGC Nice akhirnya berhasil memutus rantai hasil buruk mereka di Ligue 1. Bertandang ke markas Angers SCO di Stade Raymond-Kopa, tim berjuluk Les Aiglons tersebut sukses mengamankan kemenangan krusial 2-0. Hasil ini sekaligus mengakhiri catatan enam pertandingan beruntun tanpa kemenangan yang sempat membayangi skuat asuhan Nice.

Bagi tuan rumah Angers, hasil ini menjadi kekalahan keempat dari lima pertandingan terakhir mereka di liga. Meski sempat mencatatkan kemenangan tipis 1-0 atas Nantes di tengah pekan, performa Angers tampak kehilangan taji saat menjamu Nice.

Babak Pertama yang Alot

Pertandingan dimulai dengan tempo yang cenderung lambat. Nice, yang hanya mengumpulkan tujuh poin dari 15 laga terakhir sebelum pertandingan ini, sempat kesulitan mengembangkan permainan di awal laga. Di sisi lain, Angers juga gagal menunjukkan kreativitas serangan. Sepanjang 45 menit pertama, tuan rumah bahkan tidak mampu mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran ke gawang Nice.

Baca juga : Nantes vs Angers: Angers Menang 1-0 Atas Nantes, Amine Sbaï Jadi Pahlawan Kemenangan

Memasuki pertengahan babak pertama, Nice yang berada satu tingkat di atas zona degradasi mulai meningkatkan intensitas. Morgan Sanson dan Hicham Boudaoui sempat menguji ketangguhan kiper Angers, Herve Koffi, namun skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Dominasi Nice di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Nice tampil lebih dominan. Tekanan demi tekanan mulai merepotkan barisan pertahanan tuan rumah. Peluang emas datang melalui tendangan bebas Jonathan Clauss yang mengarah ke pojok atas gawang, namun kembali dipatahkan secara gemilang oleh Koffi. Begitu pula dengan upaya Kail Boudache yang masih bisa dimentahkan oleh sang penjaga gawang.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-65. Berawal dari pergerakan Elye Wahi yang mengirimkan bola matang membelah kotak penalti, Melvin Bard muncul di tiang jauh untuk menyontek bola masuk ke gawang. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Angers yang mencoba membalas tampak kesulitan menciptakan peluang bersih. Justru pada detik-detik terakhir pertandingan, Nice berhasil menggandakan keunggulan. Elye Wahi, yang sebelumnya memberikan assist, kini mencatatkan namanya di papan skor sekaligus mengunci kemenangan bagi Nice.

Dampak Klasemen

Kemenangan ini memberikan napas lega bagi OGC Nice. Tambahan tiga poin membuat mereka kini memiliki selisih delapan angka dari zona degradasi, memberikan posisi yang relatif aman di klasemen. Sementara itu, Angers masih tertahan di peringkat ke-11 dan tampak akan mengakhiri musim ini di papan tengah tanpa tekanan besar. (flash Score/Z-2)