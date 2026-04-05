Preview Angers vs Lyon Ligue 1: Misi Bangkit Les Gones di Stade Raymond Kopa

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PERTANDINGAN sengit akan tersaji di pekan lanjutan Ligue 1 musim 2025/2026 saat Angers SCO menjamu raksasa Prancis, Olympique Lyon. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stade Raymond Kopa, Angers, pada Minggu (5/4) malam pukul 20.00 WIB.
Bagi tuan rumah Angers, laga ini menjadi ujian berat dalam upaya mereka mengamankan posisi di papan tengah atau menjauh dari zona degradasi. Sementara itu, Lyon datang dengan ambisi besar untuk mengamankan tiket kompetisi Eropa musim depan. Duel ini diprediksi akan menonjolkan perbedaan gaya main antara kolektivitas Angers dan kualitas individu pemain bintang Les Gones.
Angers dikenal sebagai tim yang cukup alot saat bermain di hadapan pendukung sendiri. Dengan dukungan publik Stade Raymond Kopa, mereka seringkali mampu merepotkan tim-tim besar melalui skema serangan balik cepat dan pertahanan yang rapat. Fokus utama pelatih Angers adalah meredam kreativitas lini tengah Lyon yang dihuni pemain-pemain teknis.
Di sisi lain, Lyon tetap menjadi favorit dalam laga ini. Meskipun performa mereka di musim ini sempat mengalami pasang surut, kualitas skuad Lyon secara keseluruhan masih berada di atas Angers. Ketajaman lini depan Lyon akan menjadi kunci utama untuk membongkar pertahanan berlapis yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh tuan rumah.
Berdasarkan catatan pertemuan terakhir kedua tim, Lyon memiliki keunggulan dominan. Namun, Angers beberapa kali berhasil mencuri poin saat bermain di kandang. Berikut adalah beberapa poin penting menjelang laga:
|Aspek
|Keterangan
|Lokasi Pertandingan
|Stade Raymond Kopa, Angers
|Waktu Pertandingan
|Minggu, 5 April 2026
Lyon diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal dengan penguasaan bola yang dominan. Angers kemungkinan besar akan bermain lebih menunggu dan mengandalkan transisi cepat. Jika Lyon gagal mencetak gol cepat, rasa frustrasi bisa menjadi celah bagi Angers untuk mencuri gol melalui situasi bola mati atau serangan balik.
Pertandingan ini diperkirakan akan berjalan ketat dengan intensitas tinggi di lini tengah. Kemenangan bagi Lyon akan memperkuat posisi mereka di papan atas, sementara hasil imbang sudah menjadi pencapaian positif bagi Angers dalam misi mereka bertahan di kasta tertinggi sepak bola Prancis.
Lyon gagal memetik poin penuh setelah ditahan imbang 0-0 oleh Angers di Ligue 1. Hasil ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan Les Gones menjadi 9 laga.
Lyon gagal memetik poin penuh setelah ditahan imbang 0-0 oleh Angers di Ligue 1. Hasil ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan Les Gones menjadi 9 laga.
