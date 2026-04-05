Preview Monaco vs Marseille: Duel Sengit Perebutan Zona Liga Champions

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PERTARUNGAN sengit bakal terjadi di Stade Louis II pada Minggu (5/4) waktu setempat atau Senin (6/4) dini hari WIB dalam lanjutan Ligue 1. AS Monaco bersiap menjamu rival klasik mereka, Olympique Marseille, dalam laga yang krusial bagi ambisi kedua tim menuju kompetisi Eropa musim depan.
Tuan rumah Les Monégasques saat ini tengah berada dalam motivasi tinggi untuk mengamankan posisi di tiga besar klasemen. Dukungan penuh dari publik Stade Louis II diharapkan menjadi faktor pembeda dalam meredam agresivitas tim tamu.
AS Monaco menunjukkan konsistensi yang cukup baik dalam beberapa pekan terakhir. Fokus utama skuat asuhan pelatih saat ini adalah memastikan tiket otomatis ke Liga Champions. Bermain di kandang sendiri, Monaco dikenal memiliki intensitas serangan yang tinggi sejak menit awal. Kreativitas di lini tengah akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan Marseille yang kerap tampil disiplin dalam laga-laga besar.
Di sisi lain, Olympique Marseille datang ke Fontvieille dengan misi mencuri poin. Sebagai salah satu tim dengan basis pendukung terbesar di Prancis, Marseille selalu memberikan perlawanan sengit dalam duel bertajuk Choc des Olympiques atau laga-laga besar lainnya. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang diprediksi akan menjadi senjata utama tim tamu untuk mengejutkan barisan pertahanan Monaco.
|Kompetisi
|Ligue 1 Prancis
|Pertandingan
|AS Monaco vs Olympique Marseille
|Stadion
|Stade Louis II, Monaco
|Waktu
|Senin, 06 April 2026 (01.45 WIB)
Pertandingan ini diprediksi akan berjalan dengan tempo tinggi. Monaco kemungkinan besar akan mengambil inisiatif penguasaan bola, sementara Marseille akan menunggu momentum untuk melakukan serangan balik. Efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi penentu, mengingat kedua tim memiliki barisan penyerang yang cukup tajam di kompetisi domestik musim ini.
Kondisi kebugaran pemain pasca jeda internasional atau jadwal padat sebelumnya juga patut diperhatikan. Namun, dengan pertaruhan posisi di zona Liga Champions, kedua pelatih dipastikan akan menurunkan komposisi terbaik mereka sejak peluit pertama dibunyikan.
AS Monaco sukses menumbangkan Marseille 2-1 dalam lanjutan Ligue 1. Aleksandr Golovin dan Folarin Balogun jadi pahlawan kemenangan ketujuh beruntun Monaco.
