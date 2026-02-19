Jadwal Imsak Medan 2 Ramadan 1447 H(Freepik)

UMAT Islam di Kota Medan kini memasuki hari kedua menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah, Jumat (20/2). Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, jadwal imsakiyah Medan dan sekitarnya menjadi poin krusial bagi warga untuk memutus waktu sahur.

Jadwal Imsak Hari Ini untuk Wilayah Medan

Berikut adalah detail jadwal imsakiyah untuk wilayah Kota Medan pada 2 Ramadan 1447 H (20 Februari 2026):

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05.13 WIB Subuh 05.23 WIB Terbit 06.35 WIB Zuhur (Salat Jumat) 12.42 WIB Asar 16.00 WIB Maghrib (Buka Puasa) 18.43 WIB Isya 19.52 WIB

Waktu imsak hari ini yang jatuh pada pukul 05.13 WIB memberikan jeda sekitar 10 menit bagi warga Medan sebelum azan Subuh berkumandang pada pukul 05.23 WIB. Jeda ini, yang sering disebut waktu ihtiyat, sebaiknya digunakan untuk menyempurnakan niat puasa dan membersihkan diri sebelum masuk waktu salat fardu.

Baca juga : Tepuk Sakinah Dorong Kemampuan Mencairkan Suasana Saat Konflik

Info Penting: Penetapan 2 Ramadan 1447 H ini merujuk pada kalender Hijriah resmi Pemerintah RI melalui Kementerian Agama. Mengingat hari ini adalah hari Jumat, umat Islam di Medan diimbau untuk datang lebih awal ke masjid guna melaksanakan salat Jumat.

Tips Menjaga Stamina di Hari Kedua

Memasuki hari kedua puasa, tubuh mulai melakukan penyesuaian metabolisme. Warga Medan disarankan untuk tetap mengonsumsi makanan berserat saat sahur dan menjaga asupan air putih yang cukup. Hindari aktivitas fisik yang berlebihan di bawah terik matahari Kota Medan agar tidak cepat mengalami dehidrasi.

Selain jadwal imsak, pastikan Anda juga mencatat waktu berbuka puasa (Maghrib) hari ini pada pukul 18.43 WIB. Semoga ibadah puasa kita di hari kedua Ramadan 1447 H ini berjalan lancar dan penuh keberkahan.

Demikian jadwal imsakiyah Kota Medan hari ini. Tetap pantau pembaruan informasi keagamaan lainnya hanya di Media Indonesia.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)