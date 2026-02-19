Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
UMAT Islam di Kota Medan kini memasuki hari kedua menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah, Jumat (20/2). Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, jadwal imsakiyah Medan dan sekitarnya menjadi poin krusial bagi warga untuk memutus waktu sahur.
Berikut adalah detail jadwal imsakiyah untuk wilayah Kota Medan pada 2 Ramadan 1447 H (20 Februari 2026):
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05.13 WIB
|Subuh
|05.23 WIB
|Terbit
|06.35 WIB
|Zuhur (Salat Jumat)
|12.42 WIB
|Asar
|16.00 WIB
|Maghrib (Buka Puasa)
|18.43 WIB
|Isya
|19.52 WIB
Waktu imsak hari ini yang jatuh pada pukul 05.13 WIB memberikan jeda sekitar 10 menit bagi warga Medan sebelum azan Subuh berkumandang pada pukul 05.23 WIB. Jeda ini, yang sering disebut waktu ihtiyat, sebaiknya digunakan untuk menyempurnakan niat puasa dan membersihkan diri sebelum masuk waktu salat fardu.
Info Penting: Penetapan 2 Ramadan 1447 H ini merujuk pada kalender Hijriah resmi Pemerintah RI melalui Kementerian Agama. Mengingat hari ini adalah hari Jumat, umat Islam di Medan diimbau untuk datang lebih awal ke masjid guna melaksanakan salat Jumat.
Memasuki hari kedua puasa, tubuh mulai melakukan penyesuaian metabolisme. Warga Medan disarankan untuk tetap mengonsumsi makanan berserat saat sahur dan menjaga asupan air putih yang cukup. Hindari aktivitas fisik yang berlebihan di bawah terik matahari Kota Medan agar tidak cepat mengalami dehidrasi.
Selain jadwal imsak, pastikan Anda juga mencatat waktu berbuka puasa (Maghrib) hari ini pada pukul 18.43 WIB. Semoga ibadah puasa kita di hari kedua Ramadan 1447 H ini berjalan lancar dan penuh keberkahan.
Demikian jadwal imsakiyah Kota Medan hari ini. Tetap pantau pembaruan informasi keagamaan lainnya hanya di Media Indonesia.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan Jumat 6 Maret 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh Medan dan jadwal salat dari Binmas Islam Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini Medan, Kamis 5 Maret 2026. Info azan subuh Medan & waktu subuh Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI.
Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan dan sekitarnya Selasa 3 Maret 2026. Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi dari Bimas Islam Kemenag.
Cek jadwal imsak hari ini Medan 2 Maret 2026 resmi Kemenag. Ketahui waktu azan subuh Medan dan jadwal buka puasa terbaru di sini.
Cek jadwal imsak hari ini Medan dan sekitarnya, Minggu 1 Maret 2026 (11 Ramadhan 1447 H). Lengkap dengan waktu azan subuh hari ini resmi Bimas Islam.
Jangan sampai terlewat! Cek jadwal imsak hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya, Jumat 27 Februari 2026 (4 Ramadan 1447 H) lengkap dengan waktu subuh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved