Kabar Jusuf Kalla Nego Dubes Iran terkait Kapal Tanker Pertamina, tidak Benar

Berita Jusuf Kalla negosiasi dengan Dubes Iran soal kapal tanker Pertamina hoaks

KABAR mengenai Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla melakukan negosiasi dengan Duta Besar Iran agar kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz dibantah oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.

Pada laman resmi Komdigi.go.id, dikutip Selasa (31/3), unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Jusuf Kalla melakukan negosiasi dengan Dubes Iran merupakan kabar tak benar.

"Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar," demikian disampaikan Komdigi.

Ditegaskan Komdigi bahwa tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim.

Pencarian menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci "Jusuf Kalla Sukses Nego Dubes Iran Perihal Kapal Tanker Pertamina", hasilnya mengarah pada akun Youtube berjudul "Jusuf Kalla Terima Dubes Iran, Bahas Korban Sipil hingga Peran Indonesia di Perang Iran vs AS".

Pada pertemuan itu membahas perkembangan situasi terkini di Iran serta peluang Indonesia ikut berperan mendorong penyelesaian konflik.

Selain itu, laman tersebut memberitakan bahwa Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Teheran telah melakukan pertemuan dengan otoritas terkait di Iran dan terus berkoordinasi erat dengan pihak setempat guna memperoleh informasi terkini mengenai situasi di Selat Hormuz.

Disampaikan bahwa Kemenlu melalui perwakilannya juga terus memastikan keselamatan kapal berbendera Indonesia. (H-4)