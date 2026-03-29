Prabowo Tiba di Tokyo, Awali Kunjungan Resmi Perdana ke Jepang

M Ilham Ramadhan Avisena
29/3/2026 20:25
Prabowo Subianto tiba di Jepang.(Dok Laily Rachev Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

PRABOWO Subianto tiba di Bandar Udara Haneda, Tokyo, Jepang, untuk melakukan kunjungan resmi perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Prabowo beserta rombongan tiba pada Minggu (29/3) pukul 19.10 waktu setempat.
 
Di bawah tangga pesawat, Prabowo disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Jepang Iwao Horii, Kepala Protokol Negara Jepang Tadayuki Miyashita, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Sjahrir, dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Tokyo Laksma TNI Hidayaturrahman.

Dari bandara, Prabowo langsung menuju tempatnya bermalam. Dalam kunjungannya di Jepang, Presiden Prabowo diagendakan untuk melakukan state call kepada Kaisar Jepang Naruhito. Selain itu, Kepala Negara juga dijadwalkan melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi

Indonesia dan Jepang menjalin hubungan kerja sama yang komprehensif selama 68 tahun pada sejumlah bidang strategis, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara pun terus menunjukkan tren positif. 

Kunjungan ini mencerminkan eratnya hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Jepang yang dibangun atas dasar saling percaya dan menghormati. Kunjungan Prabowo juga diharapkan makin membuka peluang kolaborasi baru yang saling menguntungkan, serta memperkokoh kemitraan Indonesia dan Jepang. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 10.35 WIB. Turut mendampingi Kepala Negara dalam penerbangan menuju Tokyo yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
