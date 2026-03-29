Korsel dan Jepang Cari Awak Kapal Indonesia yang Hilang Dekat Dokdo

PENJAGA Pantai Korea Selatan dan Jepang, Sabtu (28/3), melanjutkan operasi penyelamatan bersama untuk seorang awak kapal Indonesia yang hilang di dekat pulau Dokdo, pulau paling timur Korea Selatan, awal pekan ini. Demikian kata para pejabat terkait.

Awak kapal berusia sekitar 20-an tahun yang berada di kapal penangkap ikan itu jatuh ke laut sekitar 195 kilometer timur laut Dokdo sekitar pukul 11.15 pagi pada Jumat (27/3).

Bersama dengan kapal Korea Selatan berbobot 5.000 ton dan kapal Jepang berbobot 1.250 ton, kapal penangkap ikan sipil juga bergabung dalam operasi pencarian yang dilanjutkan setelah matahari tersebut.

Seorang pejabat Penjaga Pantai berjanji untuk melakukan pencarian tanpa hambatan. Ia menambahkan bahwa kedua pihak bekerja sama dan melakukan yang terbaik untuk menemukan awak kapal yang hilang di perairan antara kedua negara. (Yonhap-OANA/Ant/I-2)