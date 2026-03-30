Ilustrasi(Dok Kemenhut)

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) RI menjajaki penguatan kerja sama pengelolaan kawasan konservasi dengan Pemerintah Jepang melalui skema sister park. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong taman nasional Indonesia berkelas dunia.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan perwakilan Jepang, di antaranya Shichimeko Shuici dan Ikuo Yamada. Pertemuan tersebut membahas potensi kolaborasi pengelolaan taman nasional berbasis kesamaan karakteristik ekosistem.

Dalam diskusi, Kemenhut mengusulkan kerja sama sister park antara Fuji-Hakone-Izu National Park dengan sejumlah taman nasional di Indonesia, yakni Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Taman Nasional Gunung Rinjani.

"Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik di bidang perlindungan lingkungan dan pengembangan ekowisata. Selain itu, inisiatif ini juga ditujukan untuk memperkuat posisi taman nasional Indonesia di kancah global," ungkap Raja Juli dalam keterangan resmi, Senin (30/3).

Pemerintah Jepang menyambut positif rencana tersebut dan mendorong tindak lanjut konkret melalui penyelenggaraan workshop teknis. Forum ini akan menjadi tahap awal untuk merumuskan kerangka kerja sama yang lebih implementatif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, pada 28 Maret 2029, Kemenhut telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Prefektur Shizuoka terkait perlindungan dan konservasi satwa liar, termasuk program breeding loan komodo (Varanus komodoensis).

Rangkaian kerja sama ini menjadi bagian dari penguatan hubungan bilateral Indonesia–Jepang dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan, sekaligus mendukung agenda kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang. (H-2)

