Profil Kabais TNI Letjen Yudi Abrimantyo, Jenderal Kopassus yang Mundur di Tengah Kasus Andrie Yunus

Profil Kabais TNI Letjen Yudi Abrimantyo.(Dok. Wikipedia)

Kabais TNI Yudi Abrimantyo menjadi sorotan nasional setelah resmi menyerahkan jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI pada Rabu (25/3). Langkah Yudi Abrimantyo ini disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas keterlibatan oknum anggotanya dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus.

Nama Kabais TNI Yudi Abrimantyo langsung menjadi perhatian publik karena keputusan mundur tersebut dinilai sebagai sikap tegas seorang pimpinan intelijen militer.

Sebagai Kabais, Yudi menilai integritas institusi TNI harus dijaga di tengah sorotan atas kasus yang melibatkan prajurit aktif.

Profil Yudi Abrimantyo, Kabais TNI dari Korps Baret Merah

Lahir pada tahun 1967, Yudi Abrimantyo merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) tahun 1989 dari kecabangan Infanteri. Karier militernya banyak ditempa di satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang kemudian membentuk kepiawaiannya di bidang operasi khusus dan intelijen strategis.

Sebelum dikenal luas sebagai Kabais TNI Yudi Abrimantyo, ia telah memiliki rekam jejak panjang dalam dunia intelijen dan pertahanan.

Latar belakang Kopassus yang dimilikinya membuat Yudi Abrimantyo dikenal sebagai perwira dengan pengalaman lapangan sekaligus kemampuan analisis strategis.

Jejak Karier Kabais TNI Yudi Abrimantyo di Dunia Intelijen dan Pertahanan

Sebelum menjabat sebagai Kabais TNI, Yudi Abrimantyo dikenal sebagai salah satu perwira kepercayaan di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Berikut sejumlah jabatan strategis yang pernah diemban Yudi Abrimantyo:

Paban Utama A-5 Dit A BAIS TNI (2016-2018): Fokus pada pengolahan produk intelijen strategis domestik.

Bandep Urusan Sosial Budaya di Setjen Wantannas (2018-2020).

Sekretaris Ditjen Strategi Pertahanan (Ses Ditjen Strahan) Kemhan (2020-2021).

Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas) Kemhan (2021-2024).

Puncak kariernya terjadi pada Maret 2024 ketika Yudi Abrimantyo dilantik oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai Kabais TNI menggantikan Letjen TNI Rudianto.

Sejak saat itu, nama Kabais TNI Yudi Abrimantyo semakin dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam struktur intelijen militer Indonesia.

Kabais TNI Yudi Abrimantyo Mundur sebagai Bentuk Tanggung Jawab

Keputusan Kabais TNI Yudi Abrimantyo untuk mundur dikonfirmasi oleh Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah di Mabes TNI, Cilangkap.

"Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais," tegas Aulia.

Langkah Kabais Yudi Abrimantyo ini dinilai sebagai sikap ksatria seorang jenderal bintang tiga untuk menjaga marwah institusi TNI.

Dalam konteks kepemimpinan militer, keputusan Yudi Abrimantyo melepaskan jabatan Kabais TNI menjadi simbol tanggung jawab komando di tengah sorotan publik terhadap dugaan keterlibatan empat prajurit aktif dalam teror terhadap aktivis HAM.

Biodata Singkat Kabais TNI Yudi Abrimantyo

Biodata Singkat Detail Nama Lengkap Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo Lulusan Akmil Tahun 1989 (Infanteri) Satuan Elite Kopassus Jabatan Terakhir Kepala BAIS TNI / Kabais TNI (2024-2026)

Kabais TNI Yudi Abrimantyo menjadi figur penting yang kini diperbincangkan luas, bukan hanya karena jabatannya sebagai Kabais, tetapi juga karena langkah mundur yang diambilnya.

Sosok Yudi Abrimantyo dinilai menunjukkan bahwa tanggung jawab moral tetap menjadi hal utama dalam kepemimpinan di tubuh TNI. (Z-10)