Ikuti Gus Yaqut, Noel Ebenezer Bakal Ajukan Pengalihan Penahanan kepada KPK

Rahmatul Fajri
23/3/2026 20:00
Terdakwa mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer alias Noel.(Dok. MI/Usman Iskandar)

MANTAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel akan mengajukan pengalihan penahanan. Adapun, Noel saat ini ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi K3 di Kemnaker.

Kuasa hukum Noel, Aziz Yanuar mengungkapkan pengajuan permohonan pengalihan penahanan ini dilakukan setelah KPK mengalihkan penahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menjadi tahanan rumah.

"Rencana gitu (akan mengajukan permohonan pengalihan penahanan)," kata Aziz saat dihubungi, Senin (23/3).

Aziz mengatakan dikabulkannya permohonan Gus Yaqut menjadi tahanan rumah menjadi suatu hal yang tak biasa dilakukan oleh KPK. Namun, setelah melihat Gus Yaqut dikabulkan oleh KPK, pihaknya kemudian mengajukan pengalihan penahanan. 

"Iya, anomali (pengalihan penahanan)," ucap Aziz. 

Aziz menjelaskan pengajuan pengalihan penahanan ini dilakukan karena kliennya ingin merayakan Paskah. Selain itu, Noel juga mesti menjalani pengobatan atas masalah kesehatan yang dialaminya.

"Karena Paskah. Kemudian menurut dokter ia harus ada tindakan medis kecil di kepala yang mengharuskan menginap di rumah sakit, ada perawatan," terang Aziz.
Editor : Putri Rosmalia
