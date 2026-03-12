Puan: DPR Fokus Urusan Rakyat dan Geopolitik, belum Berpikir Politik Pemilu 2029

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah ketimbang memikirkan peta politik Pemilu 2029. Puan menilai, situasi geopolitik global yang tidak menentu juga menjadi perhatian dan membutuhkan kerja sama antara eksekutif dan legislatif.
Menurut Puan, prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan efektif di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa kepentingan publik harus berada di atas agenda politik praktis jangka panjang.
"Apalagi dengan situasi geopolitik seperti ini, kita belum berpikir politik 2029. Kita fokus urusan rakyat dahulu, bagaimana sinergi antara eksekutif dan legislatif ini memang bisa bekerja sama untuk kepentingan rakyat," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).
Meski fokus pada urusan rakyat, Puan mengakui bahwa partai politik dan pemerintah sudah mulai melakukan komunikasi, baik secara formal maupun informal, terkait wacana perbaikan sistem pemilu mendatang. Namun, ia memastikan proses tersebut tidak akan dilakukan secara terburu-buru.
Puan menjamin bahwa setiap produk undang-undang yang dihasilkan DPR akan melibatkan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa setiap pembahasan regulasi harus menaati mekanisme konstitusional yang melibatkan dua pihak utama, yakni eksekutif dan legislatif.
"Kami akan membahas semua undang-undang ini dengan sebaik-baiknya, meminta masukan dari semua pihak. Jadi tidak perlu terburu-buru. Yang kami harapkan dari DPR adalah semua undang-undang yang dihasilkan akan bermanfaat bagi rakyat," ujarnya. (H-3)
