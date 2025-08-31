Rektor UI Desak Pemerintah Ciptakan Kebijakan yang Sejahterakan Rakyat

Rektor UI Heri Hermansyah.(ANTARA/Feru Lantara )

Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia bisa bersikap tenang dan menahan diri dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini.

"Kami meminta seluruh lapisan masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik serta mencegah terjadinya penjarahan dan perusakan fasilitas publik yang dapat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara," kata Rektor UI Heri Hermansyah dalam keterangannya, hari ini.

Heri meminta tindakan tegas dan penegakan hukum yang dilaksanakan tanpa tebang pilih untuk mengembalikan kepercayaan publik. Rektor juga meminta adanya kebijakan ekonomi pro-rakyat yang menyejahterakan dan mengurangi beban hidup masyarakat.

Baca juga : Kapolri: Akan Ada Langkah Tegas untuk Demonstrasi yang Anarkistis

"Jagalah persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa dari perpecahan," katanya.

Rektor UI Heri Hermansyah juga memutuskan kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Indonesia dilakukan dari rumah dengan pengaturan.

Seluruh Kegiatan Belajar dan Mengajar dilakukan secara daring dari rumah masing-masing pada periode Senin, 1 September 2025 sampai dengan Kamis, 4 September 2025.

Baca juga : Tina Talisa Bantah Gibran Main Padel saat Terjadi Demonstrasi

"Kegiatan praktikum, pemanfaatan laboratorium dan kegiatan lain yang tidak dapat dilakukan secara daring dijadwalkan ulang untuk dilaksanakan setelah periode tersebut dengan mempertimbangkan prinsip keamanan dan keselamatan," jelasnya.

Untuk kegiatan nonakademik dilaksanakan dengan bekerja dari rumah. Pengaturan bekerja dari rumah dan dari kantor dilakukan dengan skema 50:50 dengan pengaturan jadwal melalui mekanisme persetujuan pimpinan unit kerja terkait.

Sedangkan untuk petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas jaringan IT. panitia wisuda dan pegawai yang menjalankan fungsi kritis lainnya tetap bekerja dari kantor,

"Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan seluruh jajaran manajerial universitas dan fakultas tetap melaksanakan kegiatan bekerja dari kantor dengan tetap memperhatikan keamanan perjalanan dari dan menuju tempat kerja," ujarnya.(P-1)