KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

Despian Nurhidayat
25/8/2025 11:33
Pengamat: Peter Berkowitz Sosok yang Secara Konsisten Membela Israel
Ilustrasi(Dok Ist)

PAKAR Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta sekaligus  Alumni Universitas Indonesia (UI) Peduli Kemanusiaan dan Anti-Penjajahan, Achmad Nur Hidayat, menyayangkan UI mengundang sosok Peter Berkowitz yang pro-Israel

“Peter Berkowitz konsisten menulis kolom yang membela hak Israel untuk membela diri dan menolak tuduhan ‘genosida’ terhadap Israel di Gaza, dengan argumen kunci, unsur niat pemusnahan dalam definisi hukum genosida tidak terpenuhi, penilaian HAM kerap ‘mengabaikan keharusan militer’ dan mendistorsikan hukum humaniter,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Senin (25/8). 

Menurut Achmad, dalam laman milik pribadi Peter Berkowitz, dia dengan sadar menulis bahwa dirinya adalah ‘Zionis’ dan ‘pembela genosida Israel’. Secara substansi, posisinya justru menyatakan tidak ada genosida dalam kerangka hukum internasional. 

Baca juga : Baitul Maqdis Institute Kecam UI atas Diundangnya Sosok Pro-Israel

“Mengundang figur yang secara konsisten menormalisasi kekuasaan koersif Israel, betapapun canggih argumen legalnya, mengirimkan pesan keliru bahwa UI bersedia mengaburkan batas etis demi sensasi intelektual,” tegasnya. 

Achmad menekankan bahwa UI bebas berdiskusi dengan siapa saja di forum kritis yang tepat, dengan kurasi dan counter-speech yang memadai. 

Namun demikian, menjadikan panggung orientasi sebagai platform legitimasi, tanpa keseimbangan suara korban, sama seperti membiarkan tamu menyerahkan kartu nama di depan seluruh keluarga sembari mengatakan, Beginilah standar nilai rumah Anda.

“UI harus lebih dari cerdas, harus adil, keadilan, pada akhirnya, teruji bukan di ruang kuliah yang dingin, melainkan pada pilihan siapa yang kita beri panggung dan bagaimana kita membela yang tak bersuara,” jelasnya. (H-2)

 



Editor : Indrastuti
